صناعة هدف ومحاولات غير ناجحة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام برايتون

الأحد، 29 يناير 2023 - 18:15

كتب : FilGoal

محمد صلاح - برايتون × ليفربول

شارك محمد صلاح أساسيا مع ليفربول في هزيمة فريقه بهدفين مقابل هدف واحد أمام برايتون في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وصنع محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد لزميله هارفي إيليوت في الدقيقة 30 قبل أن يقلب برايتون النتيجة بعد ذلك.

صلاح شارك في 29 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، سجل خلالها 17 هدفا وصنع ستة آخرين.

أخبار متعلقة:
تعادل سلبي وأداء ليس الأفضل.. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت أمام كليرمون بهدف قاتل.. برايتون يقصي ليفربول من كأس الاتحاد الإنجليزي 17 ساعة تكفي.. مصطفى سعد رجل مباراة سموحة أمام إنبي

ونجح ابن الـ30 عاما في التسجيل والصناعة خلال كل البطولات التي شارك بها مع ليفربول هذا الموسم ما عدا كأس كاراباو الذي اكتفي فيه بالتسجيل فقط.

Image

نستعرض معا ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام برايتون

الدقائق: 90

صناعة الاهداف: 1

التمريرات الصحيحة: 16 من أصل 23

محاولة التسديد: 3

التسديدات على المرمى: 1

المراوغات الصحيحة: 0

صناعة الفرص المؤكدة: 1

إهدار الفرص المؤكدة: 1

الفوز بالثنائيات الأرضية: 2 من أصل 8 محاولات

فقد الاستحواذ: 16

ليفربول محمد صلاح برايتون كأس الاتحاد الإنجليزي
نرشح لكم
كلوب: الإصابات أثرت على موسمنا.. ولن يحدث أي جديد في سوق الانتقالات إلى المركز الـ 11.. يوفنتوس يخسر من مونزا للمرة الثانية تعادل سلبي وأداء ليس الأفضل.. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت أمام كليرمون بهدف قاتل.. برايتون يقصي ليفربول من كأس الاتحاد الإنجليزي بخماسية على ملعبه.. ميلان يخسر من ساسولو ويقترب من توديع المربع الذهبي انتهت - كأس الاتحاد الإنجليزي - برايتون (2)-(1) ليفربول.. الريدز خارج البطولة انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2)-(5) ساسولو مواعيد مباريات الأحد 29 يناير 2023 - الزمالك وصلاح والسوبر السعودي وآخر ظهور لمنتخب اليد
أخر الأخبار
لأول مرة بعد أكثر من 6 سنوات.. إينياكي ويليامز يغيب عن أتلتيك بلباو بسبب الإصابة 2 دقيقة | الدوري الإسباني
مصطفى شوبير: الاستمرارية هي الأهم بعد الفوز على الزمالك.. ولماذا لا نصل لنهائي المونديال 27 دقيقة | الكرة المصرية
للمرة الأولى منذ قرابة 9 سنوات.. مروان محسن يسجل في الزمالك 28 دقيقة | الكرة المصرية
جماهير الزمالك تهتف لـ فيريرا قبل مواجهة فيوتشر 44 دقيقة | الكرة المصرية
رئيس وفاق سطيف: نحترم الزمالك ولكننا نفضل الأهلي.. والآن سننى قندوسي ومرتضى منصور 45 دقيقة | الكرة المصرية
لا يتوقف عن المساهمات.. رمضان صبحي يسجل لـ بيراميدز في شباك سيراميكا كليوباترا 49 دقيقة | الكرة المصرية
الثنائية الأولى هذا الموسم.. الجزيري يسجل بعد 3 أشهر من الانقطاع 57 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - بشق الأنفس.. منتخب مصر يتفادى سيناريو ألمانيا ويحصد سابع بطولة العالم ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 3 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل 4 7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك