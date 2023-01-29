صناعة هدف ومحاولات غير ناجحة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام برايتون

شارك محمد صلاح أساسيا مع ليفربول في هزيمة فريقه بهدفين مقابل هدف واحد أمام برايتون في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وصنع محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد لزميله هارفي إيليوت في الدقيقة 30 قبل أن يقلب برايتون النتيجة بعد ذلك.

صلاح شارك في 29 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، سجل خلالها 17 هدفا وصنع ستة آخرين.

ونجح ابن الـ30 عاما في التسجيل والصناعة خلال كل البطولات التي شارك بها مع ليفربول هذا الموسم ما عدا كأس كاراباو الذي اكتفي فيه بالتسجيل فقط.

نستعرض معا ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام برايتون

الدقائق: 90

صناعة الاهداف: 1

التمريرات الصحيحة: 16 من أصل 23

محاولة التسديد: 3

التسديدات على المرمى: 1

المراوغات الصحيحة: 0

صناعة الفرص المؤكدة: 1

إهدار الفرص المؤكدة: 1

الفوز بالثنائيات الأرضية: 2 من أصل 8 محاولات

فقد الاستحواذ: 16