تشكيل الدوري - عودة السعيد وسامي لـ بيراميدز.. وريان يقود هجوم سيراميكا الأول مع الشعباني

أعلن البرتغالي جيمي باتشيكو تشكيل بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

وعاد الثنائي عبد الله السعيد وأحمد سامي للتواجد في التشكيل الأساسي على حساب فخري لاكاي وأسامة جلال.

ويتواجد بيراميدز في المركز الثالث برصيد 30 نقطة.

على الجانب الآخر، يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الـ11 برصيد 17 نقطة.

وتقام المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد الدفاع الجوي.

وجاء تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي

الوسط: بلاتي توريه – وليد الكرتي - عبد الله السعيد

الهجوم: رمضان صبحي - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: شريف إكرامي - أحمد توفيق - عبد الله مجدي - محمود عبد العاطي - إسلام عيسى - محمود صابر - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - فخري لاكاي.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل سيراميكا كليوباترا في المباراة الأولى للمدرب التونسي معين الشعباني كالتالي: