تعادل سلبي وأداء ليس الأفضل.. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت أمام كليرمون

الأحد، 29 يناير 2023 - 18:05

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

تعادل نانت مع مضيفه كليرمون بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع العشرين من الدوري الفرنسي.

وشهدت المباراة مشاركة المهاجم المصري مصطفى محمد مع نانت منذ بداية المباراة.

وخرج محمد ليأتي إيجناتيوس جاناجو بدلا منه في الدقيقة 74.

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وحاول مصطفى صناعة فرصة لصامويل موتوسامي في الدقيقة 30، ولكن أبعد الدفاع بينيته.

النتيجة تركت نانت في المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة.

فيما يحتل كليرمون المركز الثامن برصيد 29 نقطة.

ولعب مصطفى محمد 28 مباراة مع نانت هذا الموسم، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 4.

وفي الدوري الفرنسي لعب 20 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3.

ماذا قدم مصطفى محمد أمام كليرمون؟

دقائق اللعب: 74

الأهداف المتوقعة: 0.04

التسديدات على المرمى: 0 من 1

المراوغات الناجحة: 0 من 1

لمسات الكرة: 27

التمريرات الصحيحة: 8 من 18

دقة التمرير: 44%

الكرات الطويلة الصحيحة: 0 من 1

الصراعات الأرضية الناجحة: 2 من 10

الصراعات الهوائية الناجحة: 3 من 3

المخالفات المرتكبة: 8

المخالفات المكتسبة: 2

التشتيت: 3

اعتراض الكرة: 1

مصطفى محمد نانت الدوري الفرنسي كليرمون
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