تشكيل الزمالك - إمام عاشور أساسي في اختيار نبيه الأول ضد فيوتشر.. ونداي على الدكة

أعلن أسامة نبيه أولى اختياراته في تشكيل الزمالك أمام فيوتشر ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري.

ودفع نبيه بالثلاثي إمام عاشور ونبيل عماد وعمرو السيسي في التشكيل الأساسي لخط الوسط.

بينما يجلس إبراهيما نداي ويوسف أسامة نبيه على مقاعد البدلاء.

كما تم استبعاد أحمد فتوح من قائمة المباراة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: سيد عبد الله - محمد عبدالغنى - حسام عبد المجيد - محمد عبد الشافي

خط الوسط: إمام عاشور - نبيل عماد - عمرو السيسي - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى زيزو.

خط الهجوم: سيف الجزيري

البدلاء: محمد صبحي - عمر جابر - مصطفى الزناري - عبد الله جمعة - محمد أشرف روقا - يوسف نبيه - سيف جعفر - إبراهيما نداي - سامسون أكينيولا.

ويقود أسامة نبيه فريق الزمالك في مباراته الأولى بعد رحيل جوسفالدو فيريرا المدير الفني البرتغالي.

ويحتل الزمالك المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة.

بينما فيوتشر في المركز الثاني برصيد 31 نقطة عقب مرور 15 جولة.

ولم ينجح الزمالك في تحقيق الفوز بآخر خمس مباريات خاضهم الفريق في الدوري.

وتعرض الزمالك للخسارة في آخر مباراتين في الدوري أمام كل من الأهلي وغزل المحلة.