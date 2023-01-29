اختبر معلوماتك عن مدربي الدوري المصري هذا الموسم
الأحد، 29 يناير 2023 - 17:33
كتب : FilGoal
ظاهرة تغير المدربين بشكل مستمر وتبعًا لنتائج الفرق من الظواهر الموجودة في الدوري المصري.
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