17 ساعة تكفي.. مصطفى سعد رجل مباراة سموحة أمام إنبي

تحصل مصطفى سعد لاعب سموحة المعار من الأهلي على جائزة رجل مباراة مواجهة إنبي في ظهوره الأول بقميص الفريق السكندري.

مصطفى سعد النادي : سموحة سموحة

وتغلب فريق سموحة على إنبي بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري.

وكان قد تم إعلان انتقال مصطفى سعد إلى سموحة قادما من الأهلي على سبيل الإعارة قبل 17 ساعة فقط من مباراة سموحة أمام إنبي.

وشارك مصطفى سعد بشكل أساسي مع سموحة أمام إنبي في ظهوره الأول مع الفريق.

وجاءت أرقام مصطفى سعد أمام إنبي كالآتي:

لعب: 87 دقيقة

تمريرات: 18 من 28 بنسبة 64%

صناعة فرص: 2

لمس الكرة: 53

مراوغات: 1 من 3 بنسبة 33%

تمريرات طولية: 2 من 8 بنسبة 25%

صراعات أرضية: 4 من 12 بنسبة 33%

التحصل على أخطاء: 2

وكان مصطفى سعد قد انتقل إلى صفوف الأهلي قبل بداية الموسم الجاري قادما من سيراميكا كليوباترا.

ولم يشارك سعد سوى في مباراتين فقط مع الأهلي بواقع 9 دقائق خلال مواجهتي إنبي والمصري.

ويضم سموحة رباعي الأهلي المعار حسام حسن ومصطفى سعد ومحمد مغربي وزياد طارق.