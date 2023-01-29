17 ساعة تكفي.. مصطفى سعد رجل مباراة سموحة أمام إنبي

الأحد، 29 يناير 2023 - 17:32

كتب : FilGoal

مصطفى سعد - محمد حمدي - إنبي - سموحة

تحصل مصطفى سعد لاعب سموحة المعار من الأهلي على جائزة رجل مباراة مواجهة إنبي في ظهوره الأول بقميص الفريق السكندري.

مصطفى سعد

النادي : سموحة

سموحة

وتغلب فريق سموحة على إنبي بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري.

وكان قد تم إعلان انتقال مصطفى سعد إلى سموحة قادما من الأهلي على سبيل الإعارة قبل 17 ساعة فقط من مباراة سموحة أمام إنبي.

أخبار متعلقة:
سامي يفك العقدة في عودته للموج الأزرق.. سموحة يعقد موقف إنبي فرج عامر يعلن انضمام مصطفى سعد إلى سموحة التشكيل - بعد ساعات من انضمامه.. مصطفى سعد أساسي مع سموحة ضد إنبي فرج عامر يكشف سبب ضم مؤمن زكريا لـ سموحة.. وموقف شبانة من العود لـ الزمالك

وشارك مصطفى سعد بشكل أساسي مع سموحة أمام إنبي في ظهوره الأول مع الفريق.

وجاءت أرقام مصطفى سعد أمام إنبي كالآتي:

لعب: 87 دقيقة

تمريرات: 18 من 28 بنسبة 64%

صناعة فرص: 2

لمس الكرة: 53

مراوغات: 1 من 3 بنسبة 33%

تمريرات طولية: 2 من 8 بنسبة 25%

صراعات أرضية: 4 من 12 بنسبة 33%

التحصل على أخطاء: 2

وكان مصطفى سعد قد انتقل إلى صفوف الأهلي قبل بداية الموسم الجاري قادما من سيراميكا كليوباترا.

ولم يشارك سعد سوى في مباراتين فقط مع الأهلي بواقع 9 دقائق خلال مواجهتي إنبي والمصري.

ويضم سموحة رباعي الأهلي المعار حسام حسن ومصطفى سعد ومحمد مغربي وزياد طارق.

الأهلي مصطفى سعد سموحة
نرشح لكم
تشكيل فيوتشر - مروان محسن يقود الهجوم أمام الزمالك.. وحمدي في حراسة المرمى "انتظروا تعاون كبير بين سموحة والزمالك".. رسالة من فرج عامر عن مرتضى منصور تشكيل الدوري - عودة السعيد وسامي لـ بيراميدز.. وريان يقود هجوم سيراميكا الأول مع الشعباني تشكيل الزمالك - إمام عاشور أساسي في اختيار نبيه الأول ضد فيوتشر.. ونداي على الدكة اختبر معلوماتك عن مدربي الدوري المصري هذا الموسم خسائر فرق أوروبا وصعود العرب والأفارقة للنهائي.. أبرز مفاجآت كأس العالم للأندية سامي يفك العقدة في عودته للموج الأزرق.. سموحة يعقد موقف إنبي تفاصيل مران الأهلي الأول في المغرب
أخر الأخبار
تشكيل فيوتشر - مروان محسن يقود الهجوم أمام الزمالك.. وحمدي في حراسة المرمى 10 دقيقة | الكرة المصرية
ثاني أغلى لاعب.. نيوكاسل يعلن تعاقده مع جوهرة إيفرتون 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"انتظروا تعاون كبير بين سموحة والزمالك".. رسالة من فرج عامر عن مرتضى منصور 21 دقيقة | الكرة المصرية
إلى المركز الـ 11.. يوفنتوس يخسر من مونزا للمرة الثانية 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
صناعة هدف ومحاولات غير ناجحة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام برايتون 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل الدوري - عودة السعيد وسامي لـ بيراميدز.. وريان يقود هجوم سيراميكا الأول مع الشعباني 36 دقيقة | الكرة المصرية
تعادل سلبي وأداء ليس الأفضل.. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت أمام كليرمون 37 دقيقة | المحترفون
تشكيل الزمالك - إمام عاشور أساسي في اختيار نبيه الأول ضد فيوتشر.. ونداي على الدكة 45 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 3 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل 4 7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك