خسائر فرق أوروبا وصعود العرب والأفارقة للنهائي.. أبرز مفاجآت كأس العالم للأندية
الأحد، 29 يناير 2023 - 17:27
كتب : FilGoal
تستضيف المغرب النسخة الـ19 من كأس العالم للأندية خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير الجاري.
وتشارك فرق الأهلي والهلال السعودي والوداد المغربي وريال مدريد الإسباني وأوكلاند سيتي النيوزيلندي وسياتل ساندرز الأمريكي وفلامينجو البرازيلي في البطولة.
وتفتتح مباريات البطولة بمواجهة بين الأهلي وأوكلاند سيتي يوم 1 فبراير.
وطوال 18 نسخة سابقة، شهدت البطولة أكثر من مفاجأة، نستعرضها معا.
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