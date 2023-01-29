خسائر فرق أوروبا وصعود العرب والأفارقة للنهائي.. أبرز مفاجآت كأس العالم للأندية

تستضيف المغرب النسخة الـ19 من كأس العالم للأندية خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير الجاري.

وتشارك فرق الأهلي والهلال السعودي والوداد المغربي وريال مدريد الإسباني وأوكلاند سيتي النيوزيلندي وسياتل ساندرز الأمريكي وفلامينجو البرازيلي في البطولة.

وتفتتح مباريات البطولة بمواجهة بين الأهلي وأوكلاند سيتي يوم 1 فبراير.

وطوال 18 نسخة سابقة، شهدت البطولة أكثر من مفاجأة، نستعرضها معا.

أبرز مفاجآت كأس العالم للأندية في تاريخه.