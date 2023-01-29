عز الدين أوناحي ينضم إلى مارسيليا

أعلن نادي مارسيليا ضم المغربي عز الدين أوناحي خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد توصله لاتفاق نهائي مع نادي أنجيه.

المغربي الشاب تألق في كأس العالم 2022 ولفت الأنظار إليه.

قبل ساعات، أفاد النادي في بيان: "توصلنا لاتفاق مبدئي مع أنجيه على انتقال النجم المغربي عز الدين أوناحي إلى صفوف النادي بصفة نهائية".

وذكر النادي في بيان جديد "عز الدين أوناحي وقع على عقد انضمامه لمارسيليا وأصبح لاعبا في صفوف الفريق".

🇲🇦 @AzzedineOunahi 𝙖̀ 𝙡𝙖 𝙢𝙖𝙞𝙨𝙤𝙣 ! 🔥 Le milieu offensif marocain a signé son contrat et est désormais 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗼𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻 🔵⚪️#AzzedineEstOlympien pic.twitter.com/Pvjk7bmaqe — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 29, 2023

ووقع أوناحي عقدا مدته أربع سنوات ونصف مع النادي بعدما مر من الكشف الطبي بنجاح.

سيرتدي الدولي المغربي البالغ من العمر 23 عاما القميص رقم 8.

منذ تألقه في المونديال حاول أكثر من فريق ضم أوناحي، أبرزهم ليدز يونايتد الإنجليزي ونابولي الإيطالي.

قبل أسابيع، قال أوناحي لموقع ناديه: "أخبرت رئيس النادي أن المشروع الرياضي يأتي أولا، ليس لدي دوري أو وجهة محددة، أريد قبل كل شيء تقييم المشروع الرياضي".

وأضاف "أعلم أنني أريد التقدم في النادي الذي سأنتقل له، وأريد أن أكون واضحا مع الجميع، لا أفضل أي دوري، أريد مشروعا رياضيا حقيقيا حيث سأنضم".

وسبق أن صّرح الجزائري سعيد شعبان رئيس نادي أنجيه الفرنسي قائلا: "أوناحي سيكون من أوائل اللاعبين المغادرين وذلك محزن لنا لأننا سنحتاج إليه، ولكن بالطبع سيكون من المفيد أن نحقق ربحا من أي صفقة محتملة وإن كان الأمر يزعجني قليلا".

وواصل "المعلومة التي تحدثت عن 45 مليون يورو كانت خاطئة. لم نصل إلى هذا الرقم. العروض تتراوح بين 25 و35 مليون يورو بدون الإضافات. سنرى أين ستتجه المفاوضات بما يحقق مصالح النادي وطموحات اللاعب معا".

لاعب الوسط المغربي كان أحد النجوم البارزين في كأس العالم 2022، إذ قاد فريقه لاحتلال المركز الرابع.

وحقق المغرب إنجازا تاريخيا وأصبح أول منتخب عربي وإفريقي يصل لنصف نهائي كأس العالم.

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