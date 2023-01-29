سامي يفك العقدة في عودته للموج الأزرق.. سموحة يعقد موقف إنبي

الأحد، 29 يناير 2023 - 16:54

كتب : زكي السعيد

سموحة - إنبي

فاز سموحة على مضيفه إنبي بهدفين دون رد في ملعب بتروسبورت بالجولة 16 للدوري المصري.

وسجّل محمود شبانة وأحمد مصطفى ثنائية الفريق السكندري.

ليرفع سموحة رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر، ويتجمّد رصيد إنبي عند 13 نقطة في المركز 15.

وكانت المباراة هي الأولى لـ سموحة في الولاية الثانية لمديره الفني أحمد سامي.

وخاض سامي مباراته الأخيرة كمدرب لـ سموحة في 29 أبريل الماضي أمام فاركو.

كما حقق سامي أول فوز له في مسيرته التدريبية على إنبي بعد هزيمتين و6 تعادلات.

فيما تجمّد رصيد طلعت يوسف عند فوزين من 16 مواجهة في تاريخ مبارياته أمام سموحة.

وحقق سموحة فوزه الثالث هذا الموسم، وكلها خارج ملعبه بعيدًا عن الإسكندرية.

ظهور فوري

بعد ساعات قليلة من التعاقد معه، دخل مصطفى سعد أساسيًا في صفوف سموحة.

كما ظهر القادم الآخر من الأهلي، محمد مغربي، بشكلٍ أساسي في مركز الظهير الأيسر لـ سموحة.

وتواصل وجود محمود شبانة في عمق الدفاع، كما عاد الهاني سليمان لحراسة المرمى مع تغيير الجهاز الفني.

في المقابل، اعتمد طلعت يوسف على أحمد أمين قفة في خط الهجوم، وشارك الثنائي علي فوزي وأحمد عيد منذ البداية معًا كما هي العادة مؤخرًا.

ظهور مؤمن

حرص أفراد نادي إنبي على تكريم مؤمن زكريا -عضو الجهاز الفني لـ سموحة- قبل المباراة بإهدائه قميص الفريق الذي يحمل الرقم 8.

ولعب زكريا في صفوف إنبي بين 2012 و2014 قبل أن يمثّل بعدها الزمالك ثم الأهلي.

تصديات مميزة

شهد الشوط الأول عدة فرص خطيرة بالتبادل بين الفريقين، وقد بدأها قفة بتسديدة يمينية صاروخية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الهاني سليمان ببراعة فائقة في الدقيقة الثامنة.

الحارس الآخر، عبد العزيز البلعوطي، قرر الرد، فتصدى لتسديدة أحمد مصطفى في الدقيقة العاشرة.

أحمد مصطفى عاد للتهديد في الدقيقة 24، لكن خروج البلعوطي في الوقت المناسب منع الخطر.

صمود إنبي لم يدم طويلًا، فافتتح سموحة التسجيل بواسطة شبانة بضربة رأسية بعد عرضية حسين فيصل الذي راوغ ببراعة في الدقيقة 25.

وسجل شبانة أول هدف له الموسم الحالي بالدوري المصري، والأول له منذ 2 يوليو 2021 بقميص أسوان في شباك سيراميكا كليوباترا.

في الشوط الثاني نجح سموحة في مضاعفة النتيجة بواسطة أحمد مصطفى بعد عرضية القائد حسام حسن.

وبذلك سجل مصطفى أول هدف له في الدوري هذا الموسم، والأول له في المسابقة عمومًا منذ ثنائيته في شباك الجونة بقميص الإسماعيلي يوم 28 يوليو 2022.

كما صنع حسام حسن ثاني هدف له منذ انتقاله إلى سموحة، بالإضافة إلى تسجيله هدفين.

وراجعت تقنية الفيديو الهدف لمدة دقيقتين قبل أن تؤكد عدم وجود تسلل ووقوف مصطفى في موضع شرعي.

رد إنبي جاء سريعا في الدقيقة 59، لكن مغربي ظهر وأنقذ من على خط المرمى بشجاعة.

أحمد سامي تدخل في الدقيقة 65 وأقحم زياد طارق المعار من الأهلي، بدلا من حسين فيصل صانع الهدف الأول.

في المقابل تحرّك طلعت يوسف وأقحم مصطفى دويدار ثم زياد كمال بدلا من عماد ميهوب ومصطفى شكشك.

أمّا سامي فقد واصل إقحام أوراقه بإدخال محمد سعيد وأحمد جمال بدلا من أحمد مصطفى وأحمد عبد الحكم.

إنبي حاول العودة في النتيجة، فهدد دويدار قبل 5 دقائق على النهاية عندما اخترق وسدد كرة مرت بغرابة بعرض الملعب.

التغييرات تواصلت، فدخل محمد عصام وإليا سيلا بدلا من مصطفى سعد وحسام حسن.

سموحة إنبي الدوري المصري
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