تفاصيل مران الأهلي الأول في المغرب

الأحد، 29 يناير 2023 - 16:52

كتب : FilGoal

مران الأهلي الأول في المغرب

خاض الأهلي مرانه الأول في المغرب على ملعب سانيه الرمل في مدينة تطوان استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وخاض اللاعبين تدريبات استشفائية وبدنية متنوعة تحت قيادة أندريس أندويا مدرب الأحمال للتخلص من الإجهاد.

واجتمع الجهاز الفني بقيادة كولر باللاعبين قبل انطلاق المران.

أخبار متعلقة:
إيقاف التعامل مع مرتضى وعدم قبول استقالة الانضباط ضمن 7 قرارات نارية لاتحاد الكرة مباشر مونديال اليد - مصر (24) (19) المجر.. منتصف الشوط الثاني بخماسية على ملعبه.. ميلان يخسر من ساسولو ويقترب من توديع المربع الذهبي

وتدرب اللاعبين على الكرات العرضية والضربات الثابتة خلال المران.

واتنظم الثلاثي حسين الشحات ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم في المران وحرص أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي على الاطمئنان على حالة الثلاثة لاعبين.

May be an image of 1 person and outdoors

وخاض رباعي حراس المرمى تدريبات قوية متنوعة تحت قيادة ميشيل يانكون.

وتسلم سيد عقد الحفيظ مدير الكرات الرسمية للبطولة من الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا".

وشهد المران هطول أمطار غزيرة في بدايته لم تؤثر على تدريب اللاعبين.

ويفتتح الأهلي كأس العالم للأندية بمواجهة أوكلاند سيتي يوم 1 فبراير.

وفي حالة فوز الأهلي على أوكلاند سيلعب مع سياتل ساوندرز الأمريكي.

وتنتظر الأهلي مواجهة نارية ضد ريال مدريد في نصف النهائي حال فوزه في أول مباراتين.

الأهلي مران الأهلي المغرب كأس العالم للأندية
نرشح لكم
تشكيل فيوتشر - مروان محسن يقود الهجوم أمام الزمالك.. وحمدي في حراسة المرمى "انتظروا تعاون كبير بين سموحة والزمالك".. رسالة من فرج عامر عن مرتضى منصور تشكيل الدوري - عودة السعيد وسامي لـ بيراميدز.. وريان يقود هجوم سيراميكا الأول مع الشعباني تشكيل الزمالك - إمام عاشور أساسي في اختيار نبيه الأول ضد فيوتشر.. ونداي على الدكة اختبر معلوماتك عن مدربي الدوري المصري هذا الموسم 17 ساعة تكفي.. مصطفى سعد رجل مباراة سموحة أمام إنبي خسائر فرق أوروبا وصعود العرب والأفارقة للنهائي.. أبرز مفاجآت كأس العالم للأندية سامي يفك العقدة في عودته للموج الأزرق.. سموحة يعقد موقف إنبي
أخر الأخبار
تشكيل فيوتشر - مروان محسن يقود الهجوم أمام الزمالك.. وحمدي في حراسة المرمى 10 دقيقة | الكرة المصرية
ثاني أغلى لاعب.. نيوكاسل يعلن تعاقده مع جوهرة إيفرتون 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"انتظروا تعاون كبير بين سموحة والزمالك".. رسالة من فرج عامر عن مرتضى منصور 21 دقيقة | الكرة المصرية
إلى المركز الـ 11.. يوفنتوس يخسر من مونزا للمرة الثانية 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
صناعة هدف ومحاولات غير ناجحة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام برايتون 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل الدوري - عودة السعيد وسامي لـ بيراميدز.. وريان يقود هجوم سيراميكا الأول مع الشعباني 36 دقيقة | الكرة المصرية
تعادل سلبي وأداء ليس الأفضل.. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت أمام كليرمون 36 دقيقة | المحترفون
تشكيل الزمالك - إمام عاشور أساسي في اختيار نبيه الأول ضد فيوتشر.. ونداي على الدكة 45 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 3 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل 4 7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك