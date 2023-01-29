إيقاف التعامل مع مرتضى وعدم قبول استقالة الانضباط ضمن 7 قرارات نارية لاتحاد الكرة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن عدم قبول استقالة لجنة الانضباط، وإعطائها كافة الصلاحيات في اتخاذ القرار ودعمه الكامل لقراراتها.

كما أوقف اتحاد الكرة التعامل مع مرتضى منصور رئيس الزمالك بسبب "التجاوزات"، والاحتفاظ بحقه في التصعيد حال استمرارها.

واستمرارًا للقرارات العاجلة لاتحاد الكرة، فقد أعلن عن مخاطبته المجلس الأعلى للإعلام "بشأن التجاوزات الصادرة من قناة الزمالك".

وأشار اتحاد الكرة إلى أنه يفحص حاليًا مجموعة من السير الذاتية لخبراء أجانب لتولي مهمة رئاسة لجنة الحكام خلفًا لـ مارك كلاتنبرج.

كما وافق الاتحاد المصري على تسوية مستحقات كارلوس كيروش المدير الفني الأسبق للمنتخب الأول.

وكذلك وافق الاتحاد على تسوية مستحقات كلاتنبرج بعد قبول استقالته من رئاسة لجنة الحكام.

وفي النهاية أعلن اتحاد الكرة عن عقد مؤتمر صحفي للكشف عن الرؤية الحالية والمستقبلية وخطته للنهوض بكرة القدم المصرية.

🚨 | بيان أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، مجموعة قرارات هامة، عقب اجتماعه الطارىء اليوم الأحد 29 يناير 2023 بمقر الاتحاد، وجاءت القرارات كالتالي: pic.twitter.com/GiKPFz5Oxk — EFA.eg (@EFA) January 29, 2023

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم قد تقدمت باستقالتها قبل عدة أيام.

وقالت اللجنة في بيان لها الخميس الماضي:

"بالرغم مما شهدته البلاد من إنجازات وتقدم في جميع المجالات شهد به القاصي والداني، إلا أن المنظومة الرياضية لم تواكب هذا التقدم".

"وشهدت المنظومة من بعض القائمين عليها تردي في القيم والأخلاق، وهو مناخ لا يصلح لعمل القاضي الذي يؤدي واجبه في حيده وتجرد بعيدا عن أي انتماء رياضي وتطبيق للوائح الاتحادين المصري والدولي".

"لذلك قررت اللجنة بكامل أعضائها الاعتذار عن عملها التطوعي -دون مقابل مادي- بالاتحاد المصري اعتبارا من اليوم، وتحتفظ اللجنة بكافة الحقوق القانونية تجاه التجاوزات التي صدرت قبلها".

ليرد اتحاد الكرة على الفور ببيان مطول جاء كالآتي:

يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم، اعتزازه وتقديره واحترامه للجنة الانضباط بكامل هيئتها الموقرة والتي تمثل نخبة من قامات قضاة مصر، كما يثمن دورها الكبير في ترسيخ العدالة والالتزام داخل منظومة كرة القدم المصرية.

ويُشدد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على تمسكه باستمرار اللجنة في عملها، واستقلالها التام كلجنة منتخبة من الجمعية العمومية ولها كافة الصلاحيات لاتخاذ القرارات القانونية دون تدخل من الاتحاد.

ويؤكد مجلس إدارة الاتحاد على ضرورة تحلي جميع عناصر منظومة الكرة المصرية بالروح الرياضية والالتزام بضبط النفس، لاسيما وأن المجلس بصدد الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة من أجل تغليظ العقوبات المنصوص عليها في لائحة لجنة الانضباط الحالية ووضع ضوابط صارمة منعا للخروج عن النص

كذلك تفعيل لجنة القيم والأخلاق.

دون تدخل من الاتحاد وفقا للائحة النظام الأساسي بهدف تهيئة المناخ الرياضي الصحي في منظومة كرة القدم المصرية وتنسيقا مع رابطة الأندية المصرية المحترفة لفرض الانضباط المنشود من الجميع، وهذا يتوافق مع ما تقوم به وزارة الشباب والرياضة من تعديلات في قانون الرياضة تنسيقا مع مجلس النواب المصري لتحقيق الهدف المنشود من الانضباط نحو كرة قدم أكثر أخلاقا بلا تعصب.

ويأتي ذلك على خلفية القضايا المنظورة أمام اللجنة في الفترة الحالية على خلفية مواجهة الزمالك ضد الأهلي في مسابقة الدوري.

وكانت لجنة الانضباط قد استدعت كل من محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي ومرتضى منصور رئيس الزمالك للتحقيق بشأن شكاوى مقدمة ضد الثنائي.

وخضع كهربا للتحقيق أمس الأربعاء بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

بينما انتقد مرتضى منصور رئيس الزمالك عبر قناة ناديه قرار استدعائه للتحقيق.

وشدد رئيس الزمالك أن لجنة الانضباط لا يحق لها استدعاء رئيس ناد وأن الأمر يتعلق فقط باللاعبين والمدربين.

وكان الزمالك قد تقدم بشكوى ضد كهربا بسبب احتفاله مع جماهير ناديه بعبارات وصفها بيان الزمالك بالمسيئة.

أما الأهلي فتقدم بثلاث شكاوى ضد رئيس الزمالك بسبب ما وصفه بيان النادي بتنمر وعبارات مسيئة ضد كهربا ومجلس إدارة الأهلي.

وحولت رابطة الأندية شكاوى الأهلي والزمالك إلى لجنة الانضباط لعدم اختصاصها بما يحدث خارج ملعب المباراة.

والأمر نفسه حدث مع شكوى عماد متعب نائب رابطة الأندية ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك.