انتهت مونديال اليد - مصر (36) (35) المجر.. نهاية المباراة بشق الأنفس

الأحد، 29 يناير 2023 - 16:24

كتب : FilGoal

حسن قداح - منتخب مصر - كرة يد

تلعب مصر أمام المجر في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن في كأس العالم لكرة اليد.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هـــنـــــا

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ق80 محمد علي واصل تألقه ومصر تفوز بنتيجة 36-35

ق75 التعادل مستمر 33-33 واللجوء لشوط إضافي رابع

إلى شوطين إضافيين من جديد

ق69 المجر تتعادل في الثواني الأخيرة والنتيجة 31-31

ق65 مصر تسجل التعادل في الثواني الأخيرة 29-29

ق61 محمد علي يتألق

الشوط الإضافي الأول

ق60 التعادل 28-28 واللجوء لأشواط إضافية

ق58 المباراة تشتعل والفارق هدف 28-27 لصالح مصر

ق52 الفارق يتقلص والنتيجة 26-24 لمصر

ق45 تقدم مصر مستمر 24-19

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق29 تقدم مصر مستمر 17-11

ق19 علي زين يوسع الفارق لمصر والنتيجة 14-8

ق17:37 المجر تقلص الفارق والنتيجة 12-8 لمصر

3. مصر 1:0 المجر والهنداوي يتصدى

بداية المباراة

مصر المجر كأس العالم لكرة اليد
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