انتهت مونديال اليد - مصر (36) (35) المجر.. نهاية المباراة بشق الأنفس

تكرارا لنهائي الأولمبياد.. الدنمارك تواجه فرنسا في نهائي بطولة العالم لـ كرة اليد

كرة يد – المجر تخسر من النرويج وتلاقي مصر في مباراة تحديد المركز السابع

كرة يد - موعد مباراة منتخب مصر مع المجر.. القناة الناقلة والمعلق

كرة يد - مصر تخسر من ألمانيا في الوقت الإضافي بطريقة مثيرة في كأس العالم