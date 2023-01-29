انتهت مونديال اليد - مصر (36) (35) المجر.. نهاية المباراة بشق الأنفس
الأحد، 29 يناير 2023 - 16:24
كتب : FilGoal
تلعب مصر أمام المجر في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن في كأس العالم لكرة اليد.
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ق80 محمد علي واصل تألقه ومصر تفوز بنتيجة 36-35
ق75 التعادل مستمر 33-33 واللجوء لشوط إضافي رابع
إلى شوطين إضافيين من جديد
ق69 المجر تتعادل في الثواني الأخيرة والنتيجة 31-31
ق65 مصر تسجل التعادل في الثواني الأخيرة 29-29
ق61 محمد علي يتألق
الشوط الإضافي الأول
ق60 التعادل 28-28 واللجوء لأشواط إضافية
ق58 المباراة تشتعل والفارق هدف 28-27 لصالح مصر
ق52 الفارق يتقلص والنتيجة 26-24 لمصر
ق45 تقدم مصر مستمر 24-19
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق29 تقدم مصر مستمر 17-11
ق19 علي زين يوسع الفارق لمصر والنتيجة 14-8
ق17:37 المجر تقلص الفارق والنتيجة 12-8 لمصر
3. مصر 1:0 المجر والهنداوي يتصدى
بداية المباراة