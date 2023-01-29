بخماسية على ملعبه.. ميلان يخسر من ساسولو ويقترب من توديع المربع الذهبي

خسر ميلان من ساسولو خمسة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب سان سيرو في الجولة الـ 20 من الدوري الإيطالي.

وخسر ميلان بمسة أهداف بعد خمسة أيام فقط الهزيمة بأربعة أهداف دون مقابل ضد لاتسيو في المباراة الماضية.

واستقبل ميلان أربعة أهداف أو أكثر في مباراتين متتاليتين لأول مرة في تاريخه خلال الدوري الإيطالي.

وخسر ميلان بخمسة أهداف للمرة الأولى على ملعبه في الدوري الإيطالي من عام 1997.

سجل أهداف ساسولو في المباراة كل من جريجوري ديفريل ودافيد فراتيسي ودومينيكو بيراردي وأرماند لاورينتي وماتيوس هينريكي، بينما سجل أوليفييه جيرو وديفوك أوريجي هدفا ميلان.

الفوز رفع رصيد ساسولو للنقطة الـ 20 في المركز الـ 16 بينما توقف رصيد ميلان عند النقطة الـ 38 في المركز الرابع وسيكون أمام فرصة للخروج من المربع الذهبي بعد خوض لاتسيو وروما صاحبي المركز الـ 37 مباراتيهما.

التشكيل

بدأ ميلان المباراة بأوليفييه جيرو في خط الهجوم وخله كل من دي كاتلير وأنتي ريبيتش وساليماكيرز.

أحداث المباراة

ميلان تقدم مبكرا في الدقيقة السابعة بالهدف الأول عن طريق جيرو ولكن الحكم ألغى هدفه بعد العودة لتقنية الفيديو لوجوده في وضعية تسلل.

وفي الدقيقة الـ 19 سجل ساسولو الهدف الأول عن طريق ديفريل الذي استقبل عرضية دومينيكو بيراردي في الشباك.

وأضاف فراتيسي الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط بعد تمريرة جديدة من بيراردي ليسدد كرة في الزاوية الضيقة للحارس تاتاروشانو.

وقلص جيرو الفارق في الدقيقة الـ 24 برأسية مستغلا عرضية من دافيد كالابريا.

وعاد ساسولو للتسجيل من جديد وتلك المرة كانت عن طريق بيراردي بنفسه برأسية بعد ركنية نفذها حامد جونيور.

وبعد بداية الشوط الثاني بدقيقة واحدة سجل برايتون الهدف الرابع عن طريق أرماندو لاورينتي من ركلة جزاء.

وألغت تقنية الفيديو هدفا جديدا لميلان في الدقيقة الـ 55 سجله أنتي ريبيتش لوجوده في وضعية تسلل.

وفي الدقيقة الـ 73 أشهر الحكم بطاقة حمراء لفراتيسي لاعب ساسولو الذي حصل على بطاقة صفراء ثانية.

وسجل البديل ماتيوس هينريكي الهدف الخامس لساسولو في الدقيقة الـ 79 بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

وبعد دقيقتين فقط أنهى أوريجي أهداف المباراة بهدف ثاني لميلان من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وسيلعب ميلان مباراته المقبلة ضد إنتر ميلان يوم 5 فبراير المقبل، بينما سيستضيف ساسولو فريق أتالانتا.