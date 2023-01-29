نانت يضم مهاجم الجزائر

نجح نادي نانت الفرنسي في ضم الجزائري أندي ديلور مهاجم نيس هذا الشتاء.

نانت كان يرغب في ضم ديلور منذ بداية فترة الانتقالات الشتوية بعدما تواصل مع ممثليه، لكن الصفقة تمت بالفعل يوم الأحد.

ونشرت الصحف والقنوات الفرنسية صورة ديلور وهو يحمل قميص نانت رقم 99 رفقة فرانك كيتا مدير نادي نانت.

ووقع الجزائري البالغ من العمر 31 عاما على عقد يربطه حتى نهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة، مع إمكانية الشراء لموسمين جديدين.

ومن المتوقع أن يعلن نانت الذي يضم المهاجم المصري مصطفى محمد الصفقة عقب نهاية مباراته ضد كليرمونت التي تنطلق في الرابعة مساء.

علما بأن ديلور لا يتواجد في قائمة فريقه نيس الذي يلعب ضد ليل في هذه الأثناء.

عقد المهاجم الجزائري مع نيس ينتهي في نهاية الموسم المقبل.

ديلور لا يشارك باستمرار تحت قيادة المدير الفني الجديد لنيس لوسيان فافر كما فعل مع كريستوف جالتييه الموسم الماضي.

وسجل أندي 7 أهداف خلال 18 مباراة لعبها هذا الموسم.

اللاعب البالغ من العمر 31 عاما مثل الجزائر دوليا في 13 مباراة وسجل هدفين.

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