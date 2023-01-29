تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي أمام كليرمونت
الأحد، 29 يناير 2023 - 15:08
كتب : FilGoal
يبدأ مصطفى محمد بشكل أساسي مع نانت في مواجهة كليرمونت في الدوري الفرنسي.
ويستضيف كليرمونت فريق نانت ضمن مباريات الجولة 20 من المسابقة في الرابعة من مساء الأحد.
ويحتل نانت المركز الـ13 برصيد 21 نقطة بينما كليرمونت في المركز الثامن برصيد 28 نقطة.
وجاء تشكيل نانت كالآتي:
خاض مصطفى محمد 28 مباراة مع نانت هذا الموسم في مختلف المسابقات.
وشارك مصطفى في جميع مباريات نانت في مسابقة الدوري الفرنسي حتى الآن.
وسجل مصطفى محمد 8 أهداف وصنع 4 في مختلف المسابقات هذا الموسم.
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