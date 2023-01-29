التشكيل - بعد ساعات من انضمامه.. مصطفى سعد أساسي مع سموحة ضد إنبي

الأحد، 29 يناير 2023 - 14:23

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة - مصطفى سعد

أعلن أحمد سامي المدير الفني لـ سموحة، عن أول تشكيل له مع الفريق لمواجهة إنبي في الجولة 16 للدوري المصري.

وشهد التشكيل مشاركة فورية لـ مصطفى سعد بعد ساعات من انتقاله من الأهلي على سبيل الإعارة.

كما يظهر محمد مغربي في دفاع سموحة بعد انتقاله من الأهلي، ويعود الهاني سليمان لحراسة المرمى، بينما يتواصل تواجد زياد طارق على دكة البدلاء.

في المقابل أعلن طلعت يوسف المدير الفني لـ إنبي عن التشكيل الذي شهد حضور الثنائي علي فوزي وأحمد عيد.

تشكيل إنبي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: علي فوزي - خالد رضا - محمد حامد - مصطفى شكشك

الوسط: أحمد العجوز - محمد حمدي - عماد ميهوب - رفيق كابو - أحمد عيد

الهجوم: أحمد قفة

دكة البدلاء: عبد الرحمن سمير - مؤمن راضي - أحمد كالوشا - سيف الخشاب - مصطفى دويدار - كريم الطيب - محمد عبد العاطي - زياد كمال - مبارك الحسن

تشكيل سموحة:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: شريف رضا - أحمد حكم - محمود شبانة - محمد مغربي

الوسط: دوكو دودو - محمود حليمو - مصطفى سعد - حسين فيصل - أحمد مصطفى

الهجوم: حسام حسن

دكة البدلاء: عمر صلاح - أليا سيلا - محمد عصام - أحمد جمال - أحمد عبد العزيز - أحمد شوشة - زياد طارق - محمد سعد - أبو بكر محمد

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