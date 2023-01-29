افسح العرش يا نادال.. دجوكوفيتش ينتفض ويحصد لقب أستراليا المفتوحة

الأحد، 29 يناير 2023 - 14:07

كتب : FilGoal

نوفاك دجوكوفيتش

فاز الصربي نوفاك دجوكوفيتش بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بتغلبه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بثلاثة مجموعات دون رد.

وفاز دجوكوفيتش بالمجموعة الأولى 6-3، ثم تفوق في المجموعة الثانية 7-6، وبنفس النتيجة انتهت المجموعة الثالثة.

وبذلك حصد دجوكوفيتش لقبه العاشر في بطولة أستراليا المفتوحة، وهو أول لاعب يصل إلى هذا الرقم عبر التاريخ.

كما عادل دجوكوفيتش غريمه رافاييل نادال برصيد 22 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام".

ويمتلك دجوكوفيتش لقبين في رولان جاروس، و7 ألقاب في ويمبلدون، و3 ألقاب في أمريكا.

وقفز دجوكوفيتش إلى صدارة التصنيف العالمي المقبل خلفًا للإسباني كارلوس ألكاراز الذي غاب عن البطولة للإصابة.

في المقابل عجز تسيتسيباس عن حصد أول لقب له في مسيرته بالجراند سلام، إذ خسر لقب رولان جاروس عام 2021 أمام دجوكوفيتش أيضًا.

الانتقام

بعد التتويج، انهار دجوكوفيتش ودخل في نوبة بكاء شديد، على خلفية منعه من المشاركة في النسخة الماضية.

ودخل دجوكوفيتش وقتها في مشاكل كبيرة مع السلطات الأسترالية، إذ أنه لم يكن حاصلًا على لقاح فيروس كورونا، وبالتالي لم يُسمح له بالمشاركة.

وأطاح دجوكوفيتش في طريقه نحو التتويج بـ 2023 بالإسباني روبيرتو كارباييس باينا، والفرنسي إنزو كواكوا، والبلغاري جريجور ديميتروف، والأسترالي أليكس دي ميناور، والروسي أندري روبليف، والأمريكي تومي بول.

نوفاك دجوكوفيتش بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
نرشح لكم
كرة يد - بشق الأنفس.. منتخب مصر يتفادى سيناريو ألمانيا ويحصد سابع بطولة العالم انتهت مونديال اليد - مصر (36) (35) المجر.. نهاية المباراة بشق الأنفس تكرارا لنهائي الأولمبياد.. الدنمارك تواجه فرنسا في نهائي بطولة العالم لـ كرة اليد كرة سلة - الأهلي والاتحاد والزمالك ينتصرون في دوري السوبر رجال كرة يد – المجر تخسر من النرويج وتلاقي مصر في مباراة تحديد المركز السابع تنس طاولة – خبر في الجول.. عمر عصر يوقع لـ الأهلي للمشاركة في ختام الدوري وإفريقيا كرة يد - موعد مباراة منتخب مصر مع المجر.. القناة الناقلة والمعلق اسكواش - نور الشربيني تتوج بلقب بطولة الأبطال.. ومروان الشوربجي وصيفا
أخر الأخبار
مصطى شوبير: الاستمرارية هي الأهم بعد الفوز على الزمالك.. ولماذا لا نصل لنهائي المونديال 58 ثاتيه | الكرة المصرية
للمرة الأولى منذ قرابة 9 سنوات.. مروان محسن يسجل في الزمالك دقيقة | الكرة المصرية
جماهير الزمالك تهتف لـ فيريرا قبل مواجهة فيوتشر 18 دقيقة | الكرة المصرية
رئيس وفاق سطيف: نحترم الزمالك ولكننا نفضل الأهلي.. والآن سننى قندوسي ومرتضى منصور 19 دقيقة | الكرة المصرية
لا يتوقف عن المساهمات.. رمضان صبحي يسجل لـ بيراميدز في شباك سيراميكا كليوباترا 23 دقيقة | الكرة المصرية
هدف مبكر أمام فيوتشر.. الجزيري يسجل للمرة الأولى منذ 3 أشهر 31 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - بشق الأنفس.. منتخب مصر يتفادى سيناريو ألمانيا ويحصد سابع بطولة العالم ساعة | كرة يد
كلوب: الإصابات أثرت على موسمنا.. ولن يحدث أي جديد في سوق الانتقالات ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 3 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل 4 7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك