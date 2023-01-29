افسح العرش يا نادال.. دجوكوفيتش ينتفض ويحصد لقب أستراليا المفتوحة

فاز الصربي نوفاك دجوكوفيتش بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بتغلبه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بثلاثة مجموعات دون رد.

وفاز دجوكوفيتش بالمجموعة الأولى 6-3، ثم تفوق في المجموعة الثانية 7-6، وبنفس النتيجة انتهت المجموعة الثالثة.

وبذلك حصد دجوكوفيتش لقبه العاشر في بطولة أستراليا المفتوحة، وهو أول لاعب يصل إلى هذا الرقم عبر التاريخ.

كما عادل دجوكوفيتش غريمه رافاييل نادال برصيد 22 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام".

ويمتلك دجوكوفيتش لقبين في رولان جاروس، و7 ألقاب في ويمبلدون، و3 ألقاب في أمريكا.

وقفز دجوكوفيتش إلى صدارة التصنيف العالمي المقبل خلفًا للإسباني كارلوس ألكاراز الذي غاب عن البطولة للإصابة.

في المقابل عجز تسيتسيباس عن حصد أول لقب له في مسيرته بالجراند سلام، إذ خسر لقب رولان جاروس عام 2021 أمام دجوكوفيتش أيضًا.

الانتقام

بعد التتويج، انهار دجوكوفيتش ودخل في نوبة بكاء شديد، على خلفية منعه من المشاركة في النسخة الماضية.

ودخل دجوكوفيتش وقتها في مشاكل كبيرة مع السلطات الأسترالية، إذ أنه لم يكن حاصلًا على لقاح فيروس كورونا، وبالتالي لم يُسمح له بالمشاركة.

وأطاح دجوكوفيتش في طريقه نحو التتويج بـ 2023 بالإسباني روبيرتو كارباييس باينا، والفرنسي إنزو كواكوا، والبلغاري جريجور ديميتروف، والأسترالي أليكس دي ميناور، والروسي أندري روبليف، والأمريكي تومي بول.