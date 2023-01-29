أمطار غزيرة في مران الأهلي الأول بالمغرب
الأحد، 29 يناير 2023 - 13:51
كتب : FilGoal
يخوض الأهلي مرانه الأول في المغرب على ملعب ريمل بتطوان استعدادا لبداية مشواره في كأس العالم للأندية.
وتشهد التدريبات هطول أمطار غزيرة على أرض الملعب ولكنها لم تمنع الفريق من أداء المران بشكل طبيعي.
ووصلت بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي إلى المغرب مساء أمس السبت.
ويفتتح الأهلي كأس العالم للأندية بمواجهة أوكلاند سيتي يوم 1 فبراير.
وفي حالة فوز الأهلي على أوكلاند سيلعب مع سياتل ساوندرز الأمريكي.
وتنتظر الأهلي مواجهة نارية ضد ريال مدريد في نصف النهائي حال فوزه في أول مباراتين.
شاهد المران مباشرة:
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