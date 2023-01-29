أمطار غزيرة في مران الأهلي الأول بالمغرب

الأحد، 29 يناير 2023 - 13:51

كتب : FilGoal

مران الأهلي قبل التوجه للمغرب

يخوض الأهلي مرانه الأول في المغرب على ملعب ريمل بتطوان استعدادا لبداية مشواره في كأس العالم للأندية.

وتشهد التدريبات هطول أمطار غزيرة على أرض الملعب ولكنها لم تمنع الفريق من أداء المران بشكل طبيعي.

ووصلت بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي إلى المغرب مساء أمس السبت.

أخبار متعلقة:
ضياء السيد: الجهاز الفني المصري مع كيروش لم يحصل على مستحقاته حتى الآن حوار في الجول - رامون تريبوليتش.. صانع الإرث الخالد في أوكلاند سيتي تغريم الهلال 100 ألف ريال بسبب أحداث السوبر السعودي

ويفتتح الأهلي كأس العالم للأندية بمواجهة أوكلاند سيتي يوم 1 فبراير.

وفي حالة فوز الأهلي على أوكلاند سيلعب مع سياتل ساوندرز الأمريكي.

وتنتظر الأهلي مواجهة نارية ضد ريال مدريد في نصف النهائي حال فوزه في أول مباراتين.

شاهد المران مباشرة:

مران الأهلي المغرب كأس العالم للأندية
نرشح لكم
خبر في الجول - عرض دنماركي لـ إمام عاشور.. ومتى يقرر الزمالك مباشر الدوري المصري - إنبي (0) (0) سموحة.. تهديد متبادل التشكيل - بعد ساعات من انضمامه.. مصطفى سعد أساسي مع سموحة ضد إنبي ضياء السيد: الجهاز الفني المصري مع كيروش لم يحصل على مستحقاته حتى الآن حوار في الجول - رامون تريبوليتش.. صانع الإرث الخالد في أوكلاند سيتي الجابون تصل القاهرة لمواجهة منتخب مصر الأولمبي بابافاسيليو: إدارة المحلة كذبت علي.. ولم أصدق أن مباراتي الأولى مع البنك ستكون أمامهم مواعيد مباريات الأحد 29 يناير 2023 - الزمالك وصلاح والسوبر السعودي وآخر ظهور لمنتخب اليد
أخر الأخبار
خبر في الجول - عرض دنماركي لـ إمام عاشور.. ومتى يقرر الزمالك 2 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي أمام كليرمونت 4 دقيقة | المحترفون
اختبر معلوماتك عن الأهلي في كأس العالم للأندية 38 دقيقة | كويز في الجول
مباشر الدوري المصري - إنبي (0) (0) سموحة.. تهديد متبادل 40 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد برايتون 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - بعد ساعات من انضمامه.. مصطفى سعد أساسي مع سموحة ضد إنبي 49 دقيقة | الكرة المصرية
قائد يونايتد: سأقاتل من أجل التواجد في التشكيل الأساسي مجددا 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
افسح العرش يا نادال.. دجوكوفيتش ينتفض ويحصد لقب أستراليا المفتوحة ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 3 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل 4 7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك