ضياء السيد: الجهاز الفني المصري مع كيروش لم يحصل على مستحقاته حتى الآن

الأحد، 29 يناير 2023 - 13:48

كتب : FilGoal

ضياء السيد - منتخب مصر

وجّه ضياء السيد المدرب العام السابق لمنتخب مصر، رسالة إلى وزارة الشباب والرياضة.

وعمل ضياء السيد في الجهاز الفني للبرتغالي كارلوس كيروش الذي قاد الفراعنة في 2021 و2022.

وغرّد ضياء السيد عبر تويتر:

"سمعت المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة بيقول إن الوزارة طلبت من اتحاد الكرة تسديد مستحقات كلاتنبيرج وكيروش يا سيادة الوزير أحب أفكر حضرتك بالجهاز المصري لم نحصل على مستحقاتنا أيضا وأنا اتكلمت مع حضرتك أكثر من مرة بدون استجابة منك وعدى علينا سنة كاملة ولا جديد".

وكان محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة قد علّق على أزمة مستحقات مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال الشاذلي أمس السبت: حين حدثت أزمة استقالة رئيس لجنة الحكام أرسلت الوزارة مجموعة خطابات للاتحاد المصري، شددت على أهمية أن يضطلع الاتحاد بدوره، وأن تضطلع كل هيئة بمسؤولياتها".

وأوضح الشاذلي "مسؤوليات الاتحاد المقصودة هي سداد جميع المستحقات للمدير الفني الأسبق كارلوس كيروش ورئيس لجنة الحكام كلاتنبرج".

وتابع "حددنا منهجية عمل منظومة كرة القدم بعد فترة طويلة من عدم الانتظام، الآن هناك رابطة للأندية هي بمثابة مجلس إدارة الدوري لإبعاد هذا "الصداع" عن الاتحاد كي يركز على المنتخبات فقط".

وأشار: "أكثر من 100% مما يقوله كلاتنبرج لم يكن حقيقيا. هناك عدة أجانب عملوا في مصر على مر السنين. مانويل جوزيه (مدرب الأهلي الأسبق) أتى ورحل ثم عاد، وكذلك جوسفالدو فيريرا (مدرب الزمالك السابق)".

وأضاف "عن أي تهديدات يتحدث؟ هذه أمور لم يسبق لنا رؤيتها ولو مرة واحدة في مصر. المستحقات المتبقية هي مجرد 9 آلاف دولار، ليس مبلغا يستحق كل ذلك وسيتم تسويته".

واختتم "ليس لدينا مشكلة في قرار الاتحاد المصري باستقدام خبير أجنبي للتحكيم".

ضياء السيد منتخب مصر
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