تغريم الهلال 100 ألف ريال بسبب أحداث السوبر السعودي

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم تغريم نادي الهلال 100 ألف ريال بسبب أحداث مباراة الفيحاء في كأس السوبر السعودي.

وفاز الفيحاء على الهلال بهدف دون رد ضمن نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم الخميس ليضرب موعدا مع اتحاد جدة في النهائي.

وذكرت اللجنة في بيان أن العقوبة جاءت بسبب رمي جماهير الهلال لـ18 عبوة مياه والتسبب بإصابة مسؤولي مباراة الهلال والفيحاء في كأس السوبر السعودي.

وأكدت اللجنة ثبوت مخالفة جمهور نادي الهلال للمادة (52-2) من لائحة الانضباط والأخلاق، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، مشيرة إلى أن القرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.

كما أعلنت الانضباط معاقبة ثنائي نادي النصر نواف بوشل وعبد المجيد الصليهم بسبب الغياب عن المقابلة الإعلامية في المنطقة المختلطة بعد نهاية مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام الاتحاد، وذلك وفقا لما ورد عن المسؤول الإعلامي للمباراة.

وأكدت اللجنة ثبوت مخالفة اللاعبين للمادة (63-2) من لائحة الانضباط والأخلاق، وإلزام كل منهما بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، مشيرة إلى أن القرارين غير قابلين للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.

وفي السياق ذاته، قررت اللجنة تغريم نادي الاتحاد 10 آلاف ريال بسبب تأخر لاعبيه في الدخول إلى أرضية الملعب أمام النصر في نصف نهائي كأس السوبر، مما أدى إلى التأخر في بداية شوطي المباراة، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة.

وأشارت اللجنة إلى أن القرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.

وقاد الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد نادي اتحاد جدة إلى نهائي كأس السوبر السعودي.

وفاز اتحاد جدة على النصر بقيادة كريستيانو رونالدو بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن نصف نهائي السوبر السعودي.

وسجل رومارينيو وعبد الرزاق حمد الله ومهند الشنقيطي أهداف الاتحاد فيما أحرز أندرسون تاليسكا هدف النصر الوحيد.

وحجز اتحاد جدة مقعدا في نهائي كأس السوبر السعودي ليواجه الفيحاء الفائز على الهلال.

وتقام مباراة الاتحاد والفيحاء يوم الأحد في نهائي المسابقة.

وبهذه النتيجة لم ينجح النصر في تحقيق الانتصار خلال آخر 10 مباريات جمعته بالاتحاد في جميع المسابقات.

وفاز العميد بخمس مباريات، وانتهت خمس بالتعادل كان منها مواجهة نصف نهائي الكأس في 2019 وانتصر فيها الاتحاد بركلات الترجيح.

ويعود آخر انتصار للنصر إلى 21 ديسمبر 2018 بثنائية عبد الرزاق حمد الله (مهاجم الاتحاد الحالي).

video:1