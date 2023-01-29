الجابون تصل القاهرة لمواجهة منتخب مصر الأولمبي

وصل منتخب الجابون إلى القاهرة استعدادًا لخوض لقاء ودي أمام منتخب مصر الأولمبي.

وتقام المباراة الودية الجمعة المقبل، إذ يستعد منتخب مصر لمواجهتي زامبيا ذهابا وإيابا في الجولة الثالثة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

ويبدأ المنتخب الأولمبي المصري تجمعه غدًا الإثنين تحت قيادة البرازيلي روجيريو ميكالي.

وشهدت القائمة تواجد حسام أشرف لاعب الزمالك المنضم حديثا لصفوف البنك الأهلي على سبيل الإعارة ضمن صفقة ناصر منسي.

كما تواجد خماسي الزمالك: حسام عبد المجيد ومحمد نديم ومحمد طارق ومحمد حسام "بيسو" وحاتم محمد "سكر".

ويغيب لاعبي الأهلي نظرا لارتباطهم بالمشاركة مع الفريق الأول في منافسات كاس العالم للأندية.

ويستضيف المغرب مونديال الأندية في الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل.

وجاءت قائمة منتخب مصر الأولمبي كالتالي:

حراسة المرمى: يوسف نادر - محمد نديم - علي الجابري - محمد عبده "سيحا".

خط الدفاع: حسام عبدالمجيد – حاتم محمد "سكر" - محمد طارق - محمد حسام الدين "بيسو" - أحمد عيد - إسلام المزين - محمد هيثم - محمد سمير - أحمد سيد عبدالنبي.

الوسط : إبراهيم عادل - محمود صابر - عماد ميهوب - زياد فرج - محمد سعيد مكرونة - صطفى سعد - محمد شحاتة- محمود جهاد - علي زعزع - عبدالغني محمد.

خط الهجوم: حسام أشرف - أسامة فيصل - عبدالرحمن عاطف.

ومن المقرر أن تقام كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة في الفترة ما بين الثاني من شهر نوفمبر المقبل وحتى الـ26 من الشهر ذاته في المغرب.

ويتأهل أصحاب أول ثلاثة مراكز للأولمبياد فيما يشارك الرابع في الملحق مع قارة آسيا.

وكان منتخب مصر وصل للمرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا بالفوز على إي سواتيني بهدف دون رد في مجموع المباراتين.