لا مودريتش في الشتاء.. رئيس النصر يتحدث بعد نهاية فترة الانتقالات في السعودية

الأحد، 29 يناير 2023 - 12:12

كتب : FilGoal

ريال مدريد - برشلونة - مودريتش

يبدو أن نادي النصر السعودي لم ينجح في ضم لوكا مودريتش نجم ريال مدريد هذا الشتاء، وذلك تأكد حين انتهت فترة الانتقالات الشتوية في السعودية.

تقارير عديدة ذكرت أن ريال مدريد منح النادي السعودي الضوء الأخضر لشراء المدة المتبقية من عقد مودريتش وتسجيله خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكن هذا لم يحدث.

من جهته، قال مسلي آل معمر رئيس نادي النصر إن الصفقات التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية تمت بتوصية من رودي جارسيا المدير الفني للفريق.

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وأوضح آل معمر في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر "لبينا جميع طلبات الجهاز الفني في التعاقدات، كما أن جميع اللاعبين القادمين والمغادرين لم نبت في قراراتهم إلا بناء على توصيات المدرب".

وانضم 3 لاعبين للنصر هذا الشتاء، وهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والحارس الأرجنتيني أوجوستين روسي والظهير الأيمن نواف بوشل.

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال مجانًا بداية من الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن النصر رفع عرضه المالي للتعاقد مع لوكا مودريتش من 40 إلى 45 مليون يورو لمدة موسمين ونصف.

وأوضحت التقارير أن رودي جارسيا مدرب النصر عقد اجتماعا مع مسلي آل معمر رئيس النادي بحضور كريستيانو رونالدو قائد الفريق لحسم ملف لوكا مودريتش.

وقاد لوكا مودريتش منتخب بلاده كرواتيا في كأس العالم الأخير في قطر لتحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية.

قائد منتخب كرواتيا انضم إلى ريال مدريد في صيف 2012 قادمًا من توتنام هوتسبير مقابل 35 مليون يورو.

وخاض مودريتش 460 مباراة بقميص ريال مدريد، سجل خلالها 36 هدفًا وصنع 74، وحصد 20 بطولة مختلفة، أهمها خماسية دوري أبطال أوروبا التاريخية.

وفاز مودريتش بالكرة الذهبية في عام 2018 بعد قيادته بلاده كرواتيا إلى نهائي كأس العالم

النصر لوكا مودريتش ريال مدريد
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