بابافاسيليو: إدارة المحلة كذبت علي.. ولم أصدق أن مباراتي الأولى مع البنك ستكون أمامهم

كشف نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني الجديد لـ البنك الأهلي، كواليس رحيله عن تدريب غزل المحلة.

وصرّح بابافاسيليو عبر صدى البلد: "أشكر جماهير المحلة على كل الحب الذي أعطوني إياه خلال هذه الشهور".

واعترف: "كان من الواضح وجود مشاكل لدينا، قبل أي شيء بدأ الأمر بالعقد، أخبرتهم أنني لست هنا لأعمل دون مقابل مادي".

وتابع: "رغبت في تقاضي راتبي بالدولار بدلا من الجنيه، لأني عندما جئت إلى هنا كانت قيمة الدولار 18 جنيها والآن وصلت إلى 30 جنيها".

وأشار: "أخبروني أنهم لا يبرون عقودا بالدولار، وتلك كانت كذبة".

وأكمل: "بعد تدخل أشخاص آخرين وصلنا لحل وعدت لتدريب غزل المحلة، لكن حدثت بعدها مشاكل مادية كبيرة مع اللاعبين والمكافآت".

وأردف: "أخبرت الإدارة أن اللاعبين يرغبون في الرحيل ولا يرغبون في التدرب، اللاعبون اعتقدوا أن المدرب يتقاضى مستحقاته وهم لا، وذلك لم يكن حقيقيًا".

وشرح: "لم يتقاض اللاعبون رواتبهم لمدة شهرين، وذلك انطبق عليّ أيضًا، وقتها أخبرت الإدارة أن المشكلة لا تتعلق بي وحدي، وأنه يجب حل المشاكل، فقالوا لي إن ذلك سيحدث في مارس، فقلت لهم إن ذلك وقت طويل للغاية".

وكشف: "قررت التنازل عن مستحقاتي، وكانوا قد وضعوا شرطا بأن أدفع لهم 25 ألف دولار لو أرادني نادٍ آخر، فسددتها بالإضافة إلى 25 ألف دولار حصلت عليها من البنك الأهلي".

وأوضح: "لو لم أفعل ذلك لما استمر لاعبو غزل المحلة، الفريق كان سيرحل، تحملت المسؤولية واتخذت قراري".

وعن مواجهته غزل المحلة في أول مباراة له كمدير فني للبنك الأهلي، أوضح بابافاسيليو أنه لم يكن يعرف.

وقال القبرصي: "حدث كل شيء بسرعة مع البنك الأهلي، الأمور انتهت في ظرف ساعتين، وخلال طريقي للاجتماع بهم اكتشفت أن خصمي المقبل هو المحلة، فقلت يا إلهي!".

وأضاف: "هذا يجعلها مباراة صعبة، ولأني سأواجه نفسي، وأنا لم ألعب ضد نفسي من قبل".

واستدرك: "لكن عبد الباقي جمال ورغم أنه كان مساعدي، لكنه يمتلك أفكاره الخاصة، ستكون مباراة عاطفية جدا وسنحاول التحلي بالاحترافية ونترك عواطفنا جانبًا".

وكشف: "تواصلت مع عبد الباقي جمال هاتفيًا وكنا نضحك، سيكون من الغريب أن نتواجه".

وأتم: "ستكون مباراة ذهنية، سأعمل على إيقافه، وهو سيعمل على إيقافي، وفي الشوط الثاني ستكون مبارة شطرنج".

ويحتل البنك الأهلي المركز 16 في الدوري المصري برصد 12 نقطة.

ويستقبل البنك الأهلي نظيره غزل المحلة في الخامسة مساء غد الإثنين.