مارسيليا يظفر بخدمات نجم المغرب

أعلن نادي مارسيليا توصله لاتفاق مع نادي أنجيه على ضم المغربي عز الدين أوناحي هذا الشتاء.

المغربي الشاب تألق في كأس العالم 2022 ولفت الأنظار إليه.

وأفاد النادي في بيان: "توصلنا لاتفاق مبدئي مع أنجيه على انتقال النجم المغربي عز الدين أوناحي إلى صفوف النادي بصفة نهائية".

ولم يوضح مارسيليا أو أنجيه تفاصيل الاتفاق، ومن المنتظر أن ينضم أوناحي إلى مارسيليا بشكل نهائي خلال ساعات.

في الوقت ذاته، أعلن مارسيليا انتقال مهاجمه السنغالي بامبا ديانج إلى نادي لوريان.

منذ تألقه في المونديال حاول أكثر من فريق ضم أوناحي، أبرزهم ليدز يونايتد الإنجليزي ونابولي الإيطالي.

قبل أسابيع، قال أوناحي لموقع ناديه: "أخبرت رئيس النادي أن المشروع الرياضي يأتي أولا، ليس لدي دوري أو وجهة محددة، أريد قبل كل شيء تقييم المشروع الرياضي".

وأضاف "أعلم أنني أريد التقدم في النادي الذي سأنتقل له، وأريد أن أكون واضحا مع الجميع، لا أفضل أي دوري، أريد مشروعا رياضيا حقيقيا حيث سأنضم".

وسبق أن صّرح الجزائري سعيد شعبان رئيس نادي أنجيه الفرنسي قائلا: "أوناحي سيكون من أوائل اللاعبين المغادرين وذلك محزن لنا لأننا سنحتاج إليه، ولكن بالطبع سيكون من المفيد أن نحقق ربحا من أي صفقة محتملة وإن كان الأمر يزعجني قليلا".

وواصل "المعلومة التي تحدثت عن 45 مليون يورو كانت خاطئة. لم نصل إلى هذا الرقم. العروض تتراوح بين 25 و35 مليون يورو بدون الإضافات. سنرى أين ستتجه المفاوضات بما يحقق مصالح النادي وطموحات اللاعب معا".

لاعب الوسط المغربي كان أحد النجوم البارزين في كأس العالم 2022، إذ قاد فريقه لاحتلال المركز الرابع.

وحقق المغرب إنجازا تاريخيا وأصبح أول منتخب عربي وإفريقي يصل لنصف نهائي كأس العالم.

video:1