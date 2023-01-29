مستمرا في استقطاب المواهب الشابة.. تشيلسي يضم مدافع ليون

واصل نادي تشيلسي استقطاب المواهب الشابة.. حين أعلن يوم الأحد ضم مالو جوستو مدافع أولمبيك ليون.

ووقع الظهير الأيمن البالغ من العمر 19 عامًا على عقد يربطه بالزرق حتى صيف عام 2030.

وسيلعب جوستو الفترة المتبقية من الموسم الحالي مع ليون الذي لعب معه 15 مباراة في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

جوستو الذي يلعب مع منتخب فرنسا تحت 21 عاما تدرج في صفوف الشباب في ليون وظهر لأول مرة مع الفريق الأول في يناير 2021.

في الموسم الماضي أصبح جوستو لاعبا أساسيا مع ليون على الصعيدين المحلي والأوروبي.

فقد صنع 4 أهداف خلال 30 مباراة بالدوري الفرنسي وساعد فريقه أيضا في الوصول إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

سيواصل المدافع الآن اللعب مع ليون قبل الانضمام إلى البلوز في الصيف المقبل قبل الموسم الجديد.

تشيلسي كان قد تعاقد في عهد الإدارة الجديدة مع كل من ميخايلو مودريك (8 سنوات ونصف) وبينوا بادياشيل (6 سنوات ونصف) ودافيد فوفانا (6 سنوات ونصف) ونوني مادويكي (7 سنوات ونصف) ووسيلي فوفانا (7 سنوات) ومارك كوكوريا (6 سنوات) ورحيم ستيرلنج (6 سنوات).

وكانت شبكة بي بي سي قد كشفت قبل أيام عن نية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في إجراء تعديلات على قانون اللعب المالي النظيف بسبب تعاقدات فريق تشيلسي.

قانون اللعب المالي النظيف الحالي يقول إن الأندية عليها ألا تتخطى مصروفات الأندية قيمة إيراداته، وعند التعاقد مع أي لاعب فإن قيمة الصفقة يتم تقسيمها على سنوات عقده.

والتغيير المقترح قد يحدث لأن تشيلسي تعاقد مع أكثر من لاعب خلال فترة الانتقالات الحالية والسابقة لمدة عدد طويل من السنوات مما يسمح للنادي بتقسيم قيمة كل لاعب على مدار سنوات طويلة.

على سبيل المثال فإن تشيلسي تعاقد مع ميهايلو مودريك مقابل 89 مليون جنيه إسترليني واللاعب وقع على عقد لمدة 8 مواسم ونصف ولذلك فإن قيمة الصفقة سيتم تقسيمها مقابل إيرادات تشيلسي على ذلك عدد مواسم عقده ما يعني 11 مليونا في الموسم الواحد.

المقترح الذي قد يطبق من فيفا هو عدم السماح للأندية بتقسيم رسوم الصفقات على أكثر من 5 مواسم لعدم السماح للأندية الأخرى بتكرار ما فعله تشيلسي خلال الموسم الحالي.

وفقا لبي بي سي فإن الأندية سيسمح لها التوقيع مع لاعبين بعقود طويلة الأمد بشكل طبيعي ولكن تقسيم رسومها لن يزيد على 5 مواسم فقط بحد أقصى.

القواعد الجديدة سيتم تطبيقها في الصيف المقبل ولكن لن تنفذ بأثر رجعي.

إجمالي تكلفة صفقات تشليسي يقترب من 450 مليون جنيه إسترليني وسيتم تقسيم رسوم كل صفقة على مدار عقد اللاعب مع النادي.

ويحتل تشيلسي حاليا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة بعد 20 جولة وبفارق 10 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

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