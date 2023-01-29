"تقديرا للجماهير الجزائرية الشقيقة".. الأهلي يترك قندوسي للمشاركة في أمم إفريقيا للمحليين

أعلن النادي الأهلي عن عدم نيته طلب انضمام لاعبه الجديد أحمد قندوسي إلى صفوفه خلال كأس العالم للأندية.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي أنه قرر السماح لـ قندوسي باستكمال مشاركته مع منتخب الجزائر في كأس الأمم الإفريقية للمحليين.

وأشار الأهلي أنه اتخاذ القرار بعيدًا عن أي لوائح أو قوانين، ليسمح باللاعب بالمساهمة مع زملائه فيما تبقى من المسابقة القارية.

وأرجع الأهلي قراره إلى "العلاقة الوطيدة بشقيقه وفاق سطيف، وتقديرًا للجماهير الجزائرية الشقيقة ورغبة في إسعادها".

ويحق للأهلي طلب انضمام اللاعب إلى صفوفه في مونديال الأندية، لكنه قرر استمرار اللاعب مع منتخب بلاده للمحليين.

وكان الأهلي قد أعلن عن ضم قندوسي رسميًا مساء السبت مقابل مليون دولار تقريبًا وفقًا لما كشفه FilGoal.com.

ومن المنتظر أن يحصل وفاق سطيف على نسبة 15% من قيمة إعادة بيع قندوسي مستقبلًا.

ووصلت بعثة الأهلي إلى المغرب استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخها.

ويفتتح الأهلي مبارياته بمواجهة أوكلاند سيتي مساء الأربعاء في ثمن نهائي المسابقة.

وحال فوزه، سيلعب الأهلي في ربع النهائي أمام سياتل ساوندرز الأمريكي.

بعدها يلعب مباراة ثالثة أمام ريال مدريد حال فوزه على سياتل ساوندرز، وتقام يوم 8 فبراير أمام بطل أوروبا.

من جانبها، تلعب الجزائر أمام النيجر في نصف نهائي أمم إفريقيا للمحليين التي تستضيفها على أراضيها يوم 31 يناير.

وحال خسارتها، ستلعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 3 فبراير، أمّا حال فوزها فستواجه الفائز من السنغال ومدغشقر في نهائي المسابقة يوم 4 فبراير.

وكان قندوسي قد صرح عقب انضمامه للأهلي: "أنا سعيد بالانضمام للنادي الأهلي نادي القرن في إفريقيا، وسعيد بدعم 80 مليون أهلاوي في مصر بخلاف المتواجدين في العالم كله".

وأضاف "تلقيت عدة عروض من أندية مصرية وداخل وخارج الوطن ولكني اخترت الأهلي الكبير لتحقيق أحلامي وطموحاتي سواء على المستوى الإقليمي والعالمي".

وتابع "أشكر نادي سطيف ومسؤوليه، وأشكر الأهلي وجهازه الفني لإصراره على ضمي إلى صفوف الفريق".

وواصل "أتمنى من الله التوفيق، وإن شاء الله سأساهم مع زملائي في تتويج الأهلي بالمزيد من البطولات على كل المستويات".

واختتم "أنا أهلاوي وأفتخر".

وأصبح قندوسي صفقة الأهلي الرابعة في سوق الانتقالات الشتوي الحالي بعد مروان عطية وخالد عبد الفتاح والتونسي محمد الضاوي "كريستو".

قندوسي (23 عاما) بدأ مسيرته في شباب وفاق سطيف قبل أن يتم تصعيده في 2019.

وشارك مع الفريق الأول في 107 مباراة، سجل خلالها 22 هدفا وصنع 19 آخرين.

ويشغل قندوسي مركزي لاعب الوسط وصانع الألعاب وكذلك لعب من قبل كلاعب وسط أيسر.