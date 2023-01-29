كاسيميرو والثنائية الأولى.. مانشستر يونايتد يجتاز ريدينج بثلاثية في كأس الاتحاد

الأحد، 29 يناير 2023 - 01:09

كتب : FilGoal

احتفال برونو فيرنانديز مع كاسيميرو

تغلب مانشستر يونايتد على ضيفه ريدينج بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ 32 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

سجل ماركوس راشفورد هدفا بالرأس في الدقيقة 35، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 54 سجل كاسيميرو الهدف الأول بتسديدة متقنة بعد تمريرة من مواطنه البرازيلي أنتوني.

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وفي الدقيقة 57 حل برازيلي آخر هو فريد بدلا من كريستيان إريكسن، ليصنع الهدف الثاني الذي سجله كاسيميرو أيضا في الدقيقة 58.

وبذلك سجل كاسيميرو هدفين في مباراة واحدة لأول مرة في مسيرته الكروية.

وتعرض أندي كارول مهاجم ريدينج للطرد في الدقيقة 65 بالإنذار الثاني، بعد 5 دقائق من تلقيه للإنذار الأول.

الليلة البرازيلية اكتملت في الدقيقة 66 بهدف رائع من فريد بالكعب، ولكن بصناعة برتغالية هذه المرة من برونو فيرنانديز.

فيما سجل أمادو مبينجي هدف ريدينج الوحيد في الدقيقة 72.

وتغلب توتنام على بريستون بثلاثية بيضاء، سجلها سون هيونج مين "هدفين" في الدقيقتين 50 و69، وأرنو دانجوما في الدقيقة 87.

فيما مر ساوثامبتون على حساب بلاكبول بنتيجة 2-1، وتخطى بريستول سيتي منافسه وست بروميتش بثلاثية دون رد.

وفاز ليدز يونايتد على أكرينجتون 3-1، فيما مر ليستر على حساب والسال بهدف وحيد.

وانتهت مباريات فولام ضد سندرلاند، وإبسويتش ضد بيرنلي، ولوتون ضد جريمسبي، وشيفيلد وينسداي ضد فليتوود بالتعادل، ليحتكموا جميعا إلى مباراة الإعادة.

مانشستر يونايتد كاسيميرو كأس الاتحاد الإنجليزي
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