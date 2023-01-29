خبر في الجول - موعد عودة الونش المنتظر للمشاركة مع الزمالك

الأحد، 29 يناير 2023 - 00:42

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمود الونش - الزمالك

علم FilGoal.com أن محمود حمدي الونش مدافع الزمالك سيعود إلى القاهرة بنهاية الأسبوع الحالي.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن الخبير الإنجليزي سيحدد بعدها موعد عودة اللاعب للتدريبات.

ويستهدف الزمالك تجهيزه للعودة للملاعب خلال شهر ونصف بحد أقصى.

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وخضع الونش مدافع الزمالك ومنتخب مصر لجراحة ناجحة في إنجلترا في أوتار العضلة الخلفية.

ووصل الونش إلى قطر بعدها نهاية ديسمبر الماضي لبدء مرحلة جديدة في عملية تأهيله من الإصابة.

الونش تعرض للإصابة خلال مباراة سموحة في افتتاح مسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب صاحب الـ 27 عاما عن صفوف الزمالك منذ الجولة الأولى في مسابقة الدوري بالموسم الحالي.

ويستعد الزمالك لمواجهة فيوتشر في الجولة الـ16 من الدوري المصري والمقرر إقامتها على استاد القاهرة.

ويتواجد الزمالك في المركز الخامس برصيد 26 نقطة.

الزمالك محمود حمدي الونش الدوري المصري
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