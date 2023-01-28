برشلونة يعلن تفاصيل إصابة ديمبيلي

السبت، 28 يناير 2023 - 23:58

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة

أعلن نادي برشلونة تفاصيل إصابة لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي بعد مغادرته مبارارة فريقه أمام جيرونا في ختام الدور الأول من الدوري الإسباني مصابا.

وقال برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي: "الفحوصات الطبية تؤكد إصابة ديمبيلي في العضلة الأمامية للفخذ الأيسر".

وأضاف "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

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وتعرض ديمبيلي للإصابة بعد 25 دقيقة من الشوط الأول ليغادر المباراة تاركا مكانه للإسباني بيدري الذي لعب مباراته الـ100 مع الفريق الكتالوني.

ابن الـ25 عاما سجل ثمانية أهداف وصنع سبعة آخرين في 28 مباراة لعبها مع برشلونة هذا الموسم.

بحسب موندو ديبورتيفو، فإن مشاركة اللاعب أمام مانشستر يونايتد في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي 16 فبراير المقبل في محل شك.

يذكر أن برشلونة حافظ على صدارة الدوري الإسباني برصيد 47 نقطة بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد حامل اللقب الذي يلاقي ريال سوسيداد غدا الأحد في الجولة ذاتها.

برشلونة الدوري الإسباني عثمان ديمبيلي
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