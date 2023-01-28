ناصر منسي.. مهاجم الزمالك الجديد "الذي يحاول التعلم من عماد متعب"

"ناصر منسي سيصبح مهاجم مصر الأول، أرى أن الأهلي والزمالك تأخرا في ضمه"، هكذا تحدث علاء عبد العال مدرب الداخلية في 2018 عن مهاجمه.

ناصر منسي النادي : الزمالك الزمالك

ناصر منسي شارك في 28 مباراة تحت قيادة عبد العال سجل 7 وصنع مثلها خلال 26 مباراة في الدوري في موسم 2017-18.

وقال عبد العال لقناة صدى البلد: "خلال موسمين سيكون لاعبا دوليا في المنتخب، لديه مقومات عالية مثل حسام باولو".

بالفعل بعد عامين مثّل منسي منتخب مصر الأولمبي في الأولمبياد، وانضم لقائمة منتخب مصر الأول من قبل لكن لم يحصل على الفرصة بعد.

ناصر سبق له أن صرّح لقناة أون تايم سبورتس في مارس 2021: "الزمالك طلب ضمي من طلائع الجيش في يناير، لكن النادي وبيراميدز رفضا العرض".

كما حظي المهاجم البالغ 25 عاما بفرصة لخوض تجربة احترافية في بلجيكا عن جينت لكن الانتقال فشل بسبب مشكلة وكلاء.

والآن وبعد 5 سنوات من تصريح علاء عبد العال، تحقق حلم ناصر منسي بالانضمام لصفوف الزمالك.

فماذا حدث منذ ذلك الحين لـ ناصر منسي؟

عقب انفجار ناصر منسي مع الداخلية في الدوري، انضم في صيف 2018 لصفوف بيراميدز.

وصرح عثمان الدسوقي، المشرف العام على الكرة بفريق الداخلية آنذاك: "اتفقنا مع نادي بيراميدز على عدم الإعلان عن قيمة صفقة ناصر منسي، خوفا من الحسد".

ناصر كشف لاحقا أن انتقاله تم مقابل 18 مليون جنيه.

لكن لم تسر الأمور كما يُرد، لم يحصل على الفرصة إلا مع حسام حسن والذي لم تستمر مسيرته طويلا مع الفريق فاكتفى بهدف وحيد خلال 21 مباراة مع بيراميدز.

بعد ذلك أعير ناصر لصفوف طلائع الجيش، وظهر تألق اللاعب في الدوري المصري.

خلال موسمين سجل 15 هدفا، في الأول حل ثانيا بترتيب هدافي الفريق برصيد 6 أهداف، ثم سجل في الثاني 9 أهداف كثالث هدافي الفريق بعد أحمد سمير وعمرو جمال.

في الموسم الأول شارك ناصر منسي في الدوري في 26 مباراة جميعها كمهاجم صريح.

لكن الأوضاع تغيرت في الموسم الثاني تحت قيادة عبد الحميد بسيوني.

شارك في مركز الجناح الأيسر في 19 مباراة في ظل تواجد عمرو جمال، وسجل بهذا المركز 7 أهداف من أصل الـ 9، وكذلك لعب كمهاجم ثانٍ وسجل هدفا.

وهو ما جعل خالد جلال يفكر في التعاقد معه لتعزيز هجوم البنك الأهلي في يناير 2022 بعدما اكتفى بخوض 11 دقيقة بقميص بيراميدز خلال مباراتين.

فقال خالد جلال مدرب البنك الأهلي السابق عبر قناة الزمالك عن اللاعب: "أصررت على ضم ناصر منسي للبنك الأهلي مفضلا إياه على العديد من الأسماء، وجدت فيه مرونة تكتيكية خاصة إنه يستطيع اللعب كجناح أيسر رغم أن مركزه الأساسي مهاجم صريح".

وأضاف "ما فعلته أنني وظفته في مركزه من أجل الحصول على أفضل استفادة منه".

وأكمل "ناصر يجيد ضربات الرأس والتسجيل من أنصاف الفرص ويستطيع أن يلعب كمحطة وهو ما سيفيد الزمالك من أجل زملائه خاصة أحمد مصطفى زيزو والقادمين من خلفه، من الممكن أن يُخدّم عليهم ويصنع لهم فرصا وهذه من مميزات اللاعب".

وأوضح "في بعض الأوقات من أجل أن تضغط المنافس يمكنك اللعب به كمهاجم ثان بجوار لاعب آخر وهو ما يجيده، ولديه المرونة فحتى إذا غيرت الطريقة داخل المباراة فإنه مفيد في أكثر من مركز بأرض الملعب".

اللعب أيضا في مركز آخر غير المهاجم الصريح سيفيد أسامة نبيه مدرب الزمالك الجديد.

الموسم الماضي كانت ثنائية ناصر منسي وكريم بامبو ثالث أفضل ثنائية في الدوري، إذ صنع منسي لبامبو 3 أهداف.

ومع خالد جلال صنع ناصر 15 فرصة للتسجيل لزملائه في المركز السادس بين لاعبي فريقه الموسم الماضي في الدوري.

في مباراة الأخيرة على سبيل المثال تواجد ناصر منسي على الأطراف كثيرا.

* الخريطة الحرارية لناصر منسي ضد الأهلي في الدوري الموسم الحالي.

نفس الأمر تكرر أيضا ضد الاتحاد السكندري.

* الخريطة الحرارية لناصر منسي ضد الاتحاد في الدوري الموسم الحالي.

تحت قيادة خالد جلال، قدّم ناصر منسي أفضل معدل مساهمات تهديفية أكثر من أي مدرب آخر.

فسجل 13 هدفا وصنع 4 في 32 مباراة بجميع المسابقات.

الـ 13 هدفا منها سوبر هاتريك في كأس مصر ضد إنبي في مباراة ماراثونية انتهت بالتعادل 4-4 وحسمت بركلات الترجيح.

وكان أكثر من ساهم بأهداف لفريقه برصيد 12 هدفا في الدوري المصري الموسم الماضي.

يحاول اللاعب التعلم وهو ما صرّح به من قبل.

وعن هدفه الثالث في شباك إنبي بكأس مصر 2022 أوضح ناصر لقناة صدى البلد حينها قائلا: "الهدف الثالث في إنبي؟ معتاد على مثل هذه اللعبة وسجلت بطريقة مشابهة أمام الإسماعيلي عندما كنت لاعبا في طلائع الجيش. هذه أهداف عماد متعب وأحاول التعلم منه".

واختتم "خالد جلال مدرب الفريق دائما ما يعطي تعليمات لظهيري الجنب بإرسال الكرات الطولية في اتجاهي نظرا لقدرتي على الاستلام ونقل الكرة بشكل جيد".

وهو ما يظهر من مساهمات اللاعب لزملائه كما ذُكر أعلاه رقميا.

الموسم الحالي تراجع أداء ناصر منسي على المستوى التهديفي إذ سجل هدفا وحيدا فقط في الدوري، لكنه في المقابل صنع 10 فرص لزملائه كثاني أكثر لاعب في الفريق، كما تحصّل على ركلتي جزاء.

كما أنه يسدد 2.7 مرة في المباراة الواحدة كثالث أكثر لاعب في البنك.

ومقارنة بلاعبي الزمالك فيحل ناصر في المركز السادس بمعدل التسديدات لكل مباراة.

عدد التسديدات يقل عن الموسم الماضي مع البنك بـ 2.9 لكل 90 دقيقة، لكن عدد أهدافه قل بالفعل متأثرا بأداء البنك الأهلي الموسم الجاري والبداية المتخبطة وتغيير المدربين الذي وصل لـ 4 بعد مرور 15 جولة.

خلال آخر 4 مواسم بالدوري المصري سجل ناصر منسي بالدوري سجل ناصر منسي 22 هدفا في الدوري منها 6 بكرات رأسية.

بما فيها هدفه الوحيد الذي جاء في الدوري الموسم الحالي والذي سكن شباك الاتحاد جاء بكرة رأسية.

الزمالك هو أكثر فريق في الدوري إرسالا للعرضيات الصحيحة في الدوري بمعدل 5. 5 في المباراة الواحدة.

نسبة دقة عرضيات الزمالك 25.2%، كثاني أعلى فريق في الدوري بعد الأهلي 27%.

ربما يستفيد ناصر منسي من ذلك الأمر في ظل اعتماد الأبيض على العرضيات والكرات الثابتة من أجل تعزيز قوة الزمالك وأيضا تسجيل مزيد من الأهداف.

أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في الزمالك قال لقناة النادي بعد إتمام التعاقد: "حاولنا ضم ناصر منسي منذ 3 سنوات حينما كان لاعبا في بيراميدز. اللاعب يقدم مردودا مميزا خلال السنوات الأخيرة ولكنه مظلوم إعلاميا وغير معروف جماهيريا. أثق في قدرته على صناعة الفارق في هجوم الزمالك"

سيحتاج ناصر منسي وقتا من أجل استعادة حاسته التهديفية الموسم الجاري خاصة مع اقترابنا من الوصول لمنتصف الموسم، وسيجد الدعم الهجومي المطلوب من زملائه، فهل سيكون ناصر على قدر التوقعات لجماهير الأبيض في ظل ابتعاد سيف الجزيري عن مستواه وعدم دخول سامسون أكينيولا في الأجواء حتى الآن؟