رئيس أسوان يكشف لـ في الجول حقيقة العروض المقدمة لـ بلحاج

السبت، 28 يناير 2023 - 23:41

كتب : حامد وجدي

أحمد بلحاج - أسوان

أوضح الشافعي صالح رئيس نادي أسوان حقيقة العروض المقدمة لـ المغرب أحمد بلحاج لاعب الفريق.

أحمد بلحاج

النادي : أسـوان

أسـوان

وصرّح رئيس نادي أسوان لـ FilGoal.com قائلا: "لم يصلنا أي عرض رسمي من أجل ضم أحمد بلحاج، كلها اجتهادات صحفية".

من جانبه مصدر مقرب من بلحاج لـ FilGoal.com: "وكلاء تحدثوا مع اللاعب لأجل الانضمام لـ الزمالك وبيراميدز وأكثر من نادٍ آخر".

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وشدد "طالبهم بالتحدث لوكلائه ونادي أسوان، في حال وجود عرض رسمي".

وانضم بلحاج لأسوان في بداية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق لإسكيلاديس الأندوري.

وشارك اللاعب المغربي صاحب الـ 25 عاما مع أسوان حتى الآن في 18 مباراة وسجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع 7 آخرين.

وسبق أن صرّح بلحاج عبر قناة إم بي سي مصر قائلا: "عقدي مع أسوان يمتد لموسمين وأحلم باللعب للأهلي أو الزمالك وليس لدي مشكلة في اللعب لأي فريق حتى الرجاء أو الوداد".

وتابع "لا أعلم شيء عن وجود عرض من بيراميدز لضمي وهذا الأمر يخص النادي فقط ولا أتدخل في الأمر".

أحمد بلحاج أسوان الدوري المصري
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