كأس العالم للأندية - الأهلي يصل المغرب.. والخطيب يطلب زيارة الاتحاد المغربي

السبت، 28 يناير 2023 - 22:49

كتب : FilGoal

جلسة تصوير البدلة الرسمية للأهلي في كأس العالم للأندية

وصلت بعثة النادي الأهلي إلى المغرب استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وكشفت الصفحة الرسمية للأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن وصول البعثة إلى مطار طنجة في بث مباشر.

وبحسب الموقع الرسمي للأهلي، فإن محمود الخطيب رئيس النادي أبلغ مندوب الاستقبال رغبته في إجراء زيارة رسمية للاتحاد المغربي لكرة القدم والسيد فوزي لقجع من أجل التهنئة على انجاز كأس العالم واحتلال المركز الرابع.

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ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي بعد أن حل وصيفا لقارة إفريقيا بعد إقامة البطولة في المغرب وفوز الوداد باللقب وهو ما منع تواجد الرجاء في المسابقة حيث تنص القواعد على عدم لعب فريقين من نفس البلد في نفس النسخة.

وتغادر حافلات البعثة بعد قليل مدينة طنجة إلى تطوان، حيث مقر إقامة البعثة وملعب التدريب.

ويبدأ الأحمر مبارياته في كأس العالم للأندية بمواجهة اوكلاند سيتي النيوزيلندي 1 فبراير المقبل.

وستقام بطولة كأس العالم للأندية 2022 في المغرب بمدينتي الرباط وطنجة.

ويقام الدور نصف النهائي في بملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة.

على أن تقام المباراة النهائية في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

مواعيد مباريات الأهلي

الأهلي × أوكلاند سيتي يوم 1 فبراير في المباراة الافتتاحية.

تقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

الأهلي × سيتل ساوندرز الأمريكي يوم 4 فبراير في ربع النهائي حال الفوز على أوكلاند سيتي.

ستلعب المباراة وقتها في السابعة والنصف مساء.

الأهلي × ريال مدريد يوم 8 فبراير في نصف النهائي حال تخطي عقبة ربع النهائي.

تقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب مباراتي النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع في 11 فبراير المقبل.

وستقام في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

الأهلي كأس العالم للأندية محمود الخطيب
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