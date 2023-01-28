مصدر في الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة رحيل سافيو

كشف الأهلي حقيقة الأنباء التي تحدثت عن احتمالية رحيل لاعبه البرازيلي برونو سافيو عن صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الحالي على سبيل الإعارة من أجل إفساح المجال لإضافة محترم جديد.

وأعلن الأهلي تعاقده مع الجزائري أحمد قندوسي قادما من وفاق سطيف الجزائري في وقت سابق اليوم السبت ليكون خامس المحترفين في الفريق بعد علي معلول وأليو ديانج وبرونو سافيو وبيرسي تاو بجانب تواجد محمد الضاوي "كريستو" كمحترف تحت السن.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "برونو سافيو مستمر مع الفريق، لا نية لرحيله حاليا".

وأضاف "اكتمل عدد الأجانب المسموح بهم في الفريق ولكن ما زال الأهلي يمكنه الدعم بلاعبين أجانب تحت السن".

وانتقل سافيو لصفوف الأهلي قادما من بوليفار البوليفي خلال سوق الانتقالات الصيف الماضي ليسجل هدفين ويصنع ثلاثة آخرين في 16 مباراة.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقامة في المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل.

ويفتتح الأهلي جدول مبارياته في البطولة بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 1 فبراير. (تعرف على طريق الأهلي في البطولة)