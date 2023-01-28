للمباراة الثالثة على التوالي.. بايرن يفشل في الفوز بالدوري الألماني

واصل بايرن ميونيخ إهدار النقاط في الدوري الألماني بتعادل ثالث على التوالي أمام آينتراخت فرانكفورت في الجولة الـ18 من الدوري الألماني.

وتقدم ليروي ساني لبايرن في الدقيقة 34 من الشوط الأول بعد صناعة توماس مولر.

وتعادل كولو مواني في الشوط الثاني مع الدقيقة 69 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس المنضم خلال سوق الانتقالات الحالي يان سومر.

مواني ساهم في 17 هدفا في الدوري الألماني هذا الموسم بواقع سبعة أهداف وعشر تمريرات حاسمة أكثر من أي لاعب فرنسي في الدوريات الخمس الكبرى.

التعادل هو الثالث على التوالي لبايرن ميونيخ في الدوري بعد مواجهتي كولن ولايبزيج.

التعادل رفع رصيد بايرن للنقطة 37 في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن يونيون برلين صاحب المركز الثاني، ونقطتين عن لايبزيج الثالث، وثلاث نقاط عن فرايبورج الرابع.

وعلى الجانب الآخر، رفع فرانكفورت رصيده للنقطة 32 في المركز الخامس.