قبل الدربي.. إنتر إلى وصافة الدوري الإيطالي بثنائية لاوتارو أمام كريمونيسي

عاد إنتر بفوز ثمين خارج قواعده بانتصار على كريمونيسي بنتيجة 1-0 في الجولة 20 من الدوري الإيطالي.

تقدم ديفيد أوكيريكي بهدف أصحاب الأرض، وقلب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز النتيجة بهدفين.

وأصبح الأرجنتيني ثالث لاعب أجنبي في تاريخ إنتر يسجل 10 أهداف أو أكثر في 4 مواسم متتالية من الدوري الإيطالي بعد ستيفانو نيريس وماورو إيكاردي (كلاهما سجلا في 5 مواسم).

وبات في رصيد لاوتارو 11 هدفا في المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري الإيطالي خلف النيجيري فيكتور أوسيمين.

فوز رفع رصيد إنتر إلى 40 نقطة ارتقى بها للمركز الثاني مؤقتا بفارق نقطتين عن ميلان الذي يواجه ساسولو غدا الأحد، وقبل لقاء الدربي بين الفريقين الأسبوع المقبل.

فيما ظل كريمونيسي في المركز الأخير برصيد 8 نقاط ودون أي انتصار حتى الآن في المسابقة.

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إنتر يحقق فوزاً ثميناً على كريمونيسي 2-1 ليرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً..



شاهد أهداف المباراة#كريمونيسي_إنتر #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/yobuWB4lsq — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 28, 2023

وصف المباراة

في الدقيقة 11 سدد النيجيري ديفيد أوكيريكي كرة مقوسة رائعة من على حدود منطقة الجزاء سكنت على الزاوية اليسرى من مرمى الكاميروني أندري أونانا.

لم يهدأ إنتر وبدأ مهمة البحث عن التعادل الذي تحقق بعد 10 دقائق، تسديدة على الطائر من إدين دجيكو أبعدها الحارس وتابعها لاوتارو في الشباك.

وفي الدقيقة 27 مرت تسديدة دجيكو بجوار القائم الأيسر بقليل.

وتألق ماورو كارنيسيكي حارس أصحاب الأرض في التصدي لفرصة لاوتارو في الدقيقة 33.

وهو ما كرره مرة أخرى لكن ضد فيدريكو ديماركو في الدقيقة 45.

شوط أول انتهى بتعادل الفريقين.

واصل كارنيسيكي التألق وأبعد فرصة للاوتارو في الدقيقة الثالثة من بداية الشوط الثاني.

ورد ماركو بيانسي بتسديدة سهلة في أحضان أونانا في الدقيقة 57.

وجاءت اللحظة الحاسمة، تمريرة من دجيكو صوب لاوتارو الذي سدد كرة قوية على يسار الحارس سكنت الشباك في الدقيقة 65.

حاول لاعبي كريمونيسي خطف التعادل بفرصة عن طريق سيريل ديسيريس لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 81.

وأهدر الهولندي دينزل دومفريز فرصة تسجيل الهدف الثالث لإنتر بعدما توغل داخل المنطقة وسدد لكن كرته تصدى لها الحارس لتنتهي المباراة بفوز إنتر.