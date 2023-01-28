قبل الدربي.. إنتر إلى وصافة الدوري الإيطالي بثنائية لاوتارو أمام كريمونيسي

السبت، 28 يناير 2023 - 21:28

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر

عاد إنتر بفوز ثمين خارج قواعده بانتصار على كريمونيسي بنتيجة 1-0 في الجولة 20 من الدوري الإيطالي.

تقدم ديفيد أوكيريكي بهدف أصحاب الأرض، وقلب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز النتيجة بهدفين.

وأصبح الأرجنتيني ثالث لاعب أجنبي في تاريخ إنتر يسجل 10 أهداف أو أكثر في 4 مواسم متتالية من الدوري الإيطالي بعد ستيفانو نيريس وماورو إيكاردي (كلاهما سجلا في 5 مواسم).

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وبات في رصيد لاوتارو 11 هدفا في المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري الإيطالي خلف النيجيري فيكتور أوسيمين.

فوز رفع رصيد إنتر إلى 40 نقطة ارتقى بها للمركز الثاني مؤقتا بفارق نقطتين عن ميلان الذي يواجه ساسولو غدا الأحد، وقبل لقاء الدربي بين الفريقين الأسبوع المقبل.

فيما ظل كريمونيسي في المركز الأخير برصيد 8 نقاط ودون أي انتصار حتى الآن في المسابقة.

وصف المباراة

في الدقيقة 11 سدد النيجيري ديفيد أوكيريكي كرة مقوسة رائعة من على حدود منطقة الجزاء سكنت على الزاوية اليسرى من مرمى الكاميروني أندري أونانا.

Goal! Soualiho Meite slips it to David Okereke (Cremonese) on the edge of the box and he finds the top right corner with a great effort. The score is 1:0.

لم يهدأ إنتر وبدأ مهمة البحث عن التعادل الذي تحقق بعد 10 دقائق، تسديدة على الطائر من إدين دجيكو أبعدها الحارس وتابعها لاوتارو في الشباك.

وفي الدقيقة 27 مرت تسديدة دجيكو بجوار القائم الأيسر بقليل.

وتألق ماورو كارنيسيكي حارس أصحاب الأرض في التصدي لفرصة لاوتارو في الدقيقة 33.

وهو ما كرره مرة أخرى لكن ضد فيدريكو ديماركو في الدقيقة 45.

شوط أول انتهى بتعادل الفريقين.

It's in the back of the net! Edin Dzeko has a shot blocked, but the ball falls to Lautaro Martinez (Inter) who finds some space inside the box and buries the ball into the bottom right corner. The score is 1:1.

واصل كارنيسيكي التألق وأبعد فرصة للاوتارو في الدقيقة الثالثة من بداية الشوط الثاني.

ورد ماركو بيانسي بتسديدة سهلة في أحضان أونانا في الدقيقة 57.

وجاءت اللحظة الحاسمة، تمريرة من دجيكو صوب لاوتارو الذي سدد كرة قوية على يسار الحارس سكنت الشباك في الدقيقة 65.

Goal! Edin Dzeko tees up Lautaro Martinez (Inter) inside the box, and he keeps his cool to find the left side of the goal. 1:2.

حاول لاعبي كريمونيسي خطف التعادل بفرصة عن طريق سيريل ديسيريس لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 81.

وأهدر الهولندي دينزل دومفريز فرصة تسجيل الهدف الثالث لإنتر بعدما توغل داخل المنطقة وسدد لكن كرته تصدى لها الحارس لتنتهي المباراة بفوز إنتر.

إنتر ميلان كريمونيسي الدوري الإيطالي
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