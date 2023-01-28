الدوري المصري - البنا حكما لمباراة الزمالك وفيوتشر

السبت، 28 يناير 2023 - 21:25

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري وجوزيف نجويم - الزمالك X فيوتشر

أعلن اتحاد الكرة المصري طاقم تحكيم مباراة الزمالك وفيوتشر ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

حكم ساحة: محمود البنا

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حكم مساعد أول: أحمد حسام طه

حكم سماعد ثان: أحمد نوفل

حكم رابع: مبروك نبيل

حكم الفيديو: عمرو الشناوي

حكم الفيديو المساعد: هاني العراقي

الحكم الدولي محمود البنا يدير ودية الإمارات وكازاخستان

ماذا قدم البنا هذا الموسم؟

أدار محمود البنا ست مباريات في الدوري المصري هذا الموسم حتى الآن.

وأشهر الحكم الدولي20 بطاقة صفراء واحتسب خمس ركلات جزاء، ولكنه لم يشهر أي بطاقة حمراء حتى الآن.

وأدار البنا مباراتين للزمالك في الدوري، حيث انتصر في الأولى على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وتعادل في الثانية مع إنبي بهدف لكل فريق.

وتواجد مرة واحدة لتحكيم مباراة لفيوتشر هذا الموسم كانت أمام المحلة وانتصر فيها فيوتشر بهدف دون مقابل.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأحد 29 يناير.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في السابعة مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء مؤمن حسن.

ويتواجد الزمالك في المركز الخامس برصيد 26 نقطة.

على الجانب الآخر، يحتل فيوتشر المركز الثاني في الدوري برصيد 31 نقطة وبفارق ست نقاط عن الأهلي المتصدر.

يذكر أن الزمالك انتصر في مباراتي الموسم الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ثم هدفين مقابل هدف.

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