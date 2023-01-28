الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع فيوتشر.. القنوات الناقلة والمعلق

السبت، 28 يناير 2023 - 21:19

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - الزمالك - جوزيف جوناثان - فيوتشر

يستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام فيوتشر ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

ويتواجد الزمالك في المركز الخامس برصيد 26 نقطة.

على الجانب الآخر، يحتل فيوتشر المركز الثاني في الدوري برصيد 31 نقطة وبفارق ست نقاط عن الأهلي المتصدر.

أخبار متعلقة:
مدرب سطيف السابق لـ في الجول: قندوسي يمكنه فعل أي شيء بالكرة.. الأهلي يحتاج إليه ممثلو كايسيدو لـ في الجول: نحاول حل الموقف مع برايتون.. والعروض ليست من أرسنال فقط قائمة فيوتشر - استمرار غياب عمر كمال أمام الزمالك يملك شيئا من كل شيء.. من هو أحمد قندوسي صفقة الأهلي الجديدة

وخسر الزمالك آخر مبارياته أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف واحد.

بينما تعادل فيوتشر مع المصري بهدف لكل فريق.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأحد 29 يناير.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في السابعة مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء مؤمن حسن.

يذكر أن الزمالك انتصر في مباراتي الموسم الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ثم هدفين مقابل هدف.

الدوري المصري الزمالك فيوتشر
نرشح لكم
مصدر في الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة رحيل سافيو منافس الزمالك - الترجي يعلن منع جماهيره من حضور مباريات الأبطال.. ومناشدة للسلطات الدوري المصري - البنا حكما لمباراة الزمالك وفيوتشر مدرب سطيف السابق لـ في الجول: قندوسي يمكنه فعل أي شيء بالكرة.. الأهلي يحتاج إليه يملك شيئا من كل شيء.. من هو أحمد قندوسي صفقة الأهلي الجديدة قائمة فيوتشر - استمرار غياب عمر كمال أمام الزمالك منافس الأهلي المحتمل – سياتل يتعادل ويخسر في نفس اليوم بآخر الاستعدادات الودية المنسق الإعلامي للجزائر يكشف لـ في الجول موقف المنتخب من خروج قندوسي للانضمام لـ الأهلي
أخر الأخبار
مصدر في الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة رحيل سافيو 3 دقيقة | الكرة المصرية
منافس الزمالك - الترجي يعلن منع جماهيره من حضور مباريات الأبطال.. ومناشدة للسلطات 20 دقيقة | الكرة المصرية
للمباراة الثالثة على التوالي.. بايرن يفشل في الفوز بالدوري الألماني 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
قبل الدربي.. إنتر إلى وصافة الدوري الإيطالي بثنائية لاوتارو أمام كريمونيسي 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري المصري - البنا حكما لمباراة الزمالك وفيوتشر 59 دقيقة | الكرة المصرية
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع فيوتشر.. القنوات الناقلة والمعلق ساعة | الكرة المصرية
مدرب سطيف السابق لـ في الجول: قندوسي يمكنه فعل أي شيء بالكرة.. الأهلي يحتاج إليه ساعة | الكرة المصرية
يملك شيئا من كل شيء.. من هو أحمد قندوسي صفقة الأهلي الجديدة ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 3 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل 4 7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك