الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع فيوتشر.. القنوات الناقلة والمعلق

يستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام فيوتشر ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

ويتواجد الزمالك في المركز الخامس برصيد 26 نقطة.

على الجانب الآخر، يحتل فيوتشر المركز الثاني في الدوري برصيد 31 نقطة وبفارق ست نقاط عن الأهلي المتصدر.

وخسر الزمالك آخر مبارياته أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف واحد.

بينما تعادل فيوتشر مع المصري بهدف لكل فريق.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأحد 29 يناير.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في السابعة مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء مؤمن حسن.

يذكر أن الزمالك انتصر في مباراتي الموسم الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ثم هدفين مقابل هدف.