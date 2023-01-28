قائمة فيوتشر - استمرار غياب عمر كمال أمام الزمالك

السبت، 28 يناير 2023 - 21:08

كتب : أحمد الخولي

فيوتشر - إنبي

أعلن علي ماهر المدير الفني لـ فيوتشر قائمة فريقه لمواجهة الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

واستمر غياب عمر كمال عن القائمة للمباراة الرابعة على التوالي.

وجاءت قائمة فيوتشر كالتالي:

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حراسة المرمى: محمود حمدي - محمد طارق - أحمد يحيى

خط الدفاع: محمود مرعي - محمود رزق - محمود شعبان - باسم علي - طارق طه - جوزيف جوناثان

خط الوسط: مهند لاشين - محمد رضا "بوبو" - محمد فاروق - عبد الله ياسين - أيمن الصفاقسي - مصطفى البدري - عبد الكبير الوادي - غنام محمد - كريم وليد - علي زعزع

خط الهجوم: مروان محسن - عمر السعيد

ويتواجد فيوتشر في المركز الثاني برصيد 31 نقطة وبفارق ست نقاط عن الأهلي المتصدر.

على الجانب الآخر، يتواجد الزمالك في المركز الخامس برصيد 26 نقطة.

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