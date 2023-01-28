يملك شيئا من كل شيء.. من هو أحمد قندوسي صفقة الأهلي الجديدة

رابع صفقات الأهلي الشتوية. عكس التيار السائد سعيا للتعاقد مع مهاجم، أعلن النادي الأحمر تعاقده مع الجزائري أحمد قندوسي لاعب وسط وفاق سطيف الجزائري.

السؤال الذي طُرح مباشرة هو: ما حاجة الأهلي لمحترف في خط الوسط في ظل وجود الثلاثي أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي، إضافة إلى التعاقد مع مروان عطية من الاتحاد السكندري في نفس سوق الشتاء؟

FilGoal.com علم الإجابة، إذ يرجع ذلك القرار لمزاياه الفنية المتعددة، حيث يجيد اللاعب كافة مراكز خط الوسط، بما في ذلك مركز صانع الألعاب أيضا.

من هو أحمد قندوسي؟

لاعب الوسط الجزائري يبلغ من العمر 23 عاما، حيث ولد في 22 يونيو 1999.

لن يطول البحث، فاللاعب قد تدرج عبر صفوف وفاق سطيف من قطاع الناشئين إلى الفريق الأول الذي ترقى إليه عام 2019

اشتهر قندوسي سريعا بتنوع قدراته في وسط الملعب، حيث يملك الالتزام الدفاعي والقدرة على استعادة الكرة، بالإضافة إلى التمرير والتسجيل والصناعة.

ولا يملك اللاعب أي بطولة في سجله حتى الآن، حيث لم يصعد سطيف إلى منصات التتويج خلال تواجده.

رجل البدري السابق

حسام البدري لاعب الأهلي ومدربه السابق ومدرب منتخب مصر السابق أيضا، كانت محطته التدريبة الأخيرة حتى الآن هي وفاق سطيف.

تلك التجربة انتهت في العشرين من نوفمبر الماضي.

FilGoal.com تواصل مع البدري لمعرفة رأيه باللاعب، فقال: "قندوسي لاعب مميز للغاية فنيا وبدنيا".

وأضاف "إنه لاعب منضبط ويجيد اللعب في أكثر من مركز".

وأوضح البدري "مع الأهلي ولاعبيه، سيصبح لـ قندوسي شأن كبير وسيكون إضافة هامة للفريق".

يمكنه فعل كل ما يريده

قبل البدري كان الصربي داركو نوفيتش يقود هذا الفريق، وتواصل معه FilGoal.com لمعرفة رأيه باللاعب والصفقة فقال: "الأهلي يعرف بالضبط ما يحتاج إليه من التعاقد مع هذا اللاعب".

وأضاف "جودته عالية للغاية فنيا وبدنيا وذهنيا".

وأوضح "أنا واثق من أنها ستكون صفقة كبيرة لمستقبل الطرفين قندوسي والأهلي".

وتابع نوفيتش "بالتأكيد الأهلي يحتاج إلى لاعب مثل أحمد قندوسي، فهو يمكنه فعل أي شيء يريده بالكرة".

وواصل "يمكنه أن يبدأ بالكرة من منتصف ملعب فريقه ويراوغ 3 أو 4 لاعبين وينهي العملية، ويمكنه الارتداد دفاعيا بسرعة أيضا. قدراته البدنية مذهلة".

واختتم "سيرى الجميع قريبا للغاية من هو أحمد قندوسي".

ماذا تقول الأرقام؟

يشغل قندوسي مركزي لاعب الوسط وصانع الألعاب، كما لعب من قبل كلاعب وسط أيسر.

وشارك مع الفريق الأول لوفاق سطيف في 107 مباراة.

قندوسي يعرف الشباك جيدا بالنسبة لكونه في وسط الملعب، حيث سجل 22 هدفا وصنع 19.

آخر مباراة شارك بها قندوسي قبل انتقاله إلى الأهلي كانت مواجهة منتخب الجزائر للمحليين أمام كوت ديفوار، والتي انتهت بفوز محاربي الصحراء 1-0.

وشارك قندوسي بديلا لمدة 23 دقيقة، لمس خلالها الكرة 11 مرة، وقدم 10 تمريرات صحيحة من أصل 11، و3 كرات طويلة صحيحة من أصل 4.

اللاعب سجل 8 أهداف في الدوري الجزائري هذا الموسم (2022-2023).

وفي دوري أبطال إفريقيا 2021-2022 تأهل مع الفريق حتى نصف النهائي، ومن مرحلة المجموعات حتى المربع الذهبي، لعب الجزائري جميع المباريات العشر بصفة أساسية.

لعب قندوسي 877 دقيقة في دوري الأبطال، سجل خلالها هدفين، الأول في دور المجموعات بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء.

أما الهدف الثاني، للمفارقة كان في شباك الأهلي خلال إياب نصف النهائي الذي انتهى بالتعادل 2-2، من داخل المنطقة بتسديدة يسارية قوية.

سدد قندوسي طوال البطولة 15 مرة منها 5 على المرمى، كما صنع 10 فرص، تحولت منها واحدة إلى هدف.

المراوغات ليست نقطة التفوق الأولى، ولكنها ليست بالخيار غير الوارد، إذ نجح قندوسي في 13 مراوغة من أصل 27.

وإضافة إلى سلاح صناعة اللعب، فإن قندوسي لا يستهان به دفاعيا في وسط الملعب، إذ نجح في 23 تدخلا من أصل 34، إضافة إلى 6 اعتراضات.

وفقا لما تقوله الأرقام والمباريات السابقة، فإن الأهلي قد تعاقد مع لاعب يجيد فعل كل شيء له علاقة بخط الوسط هجوما ودفاعا، فنيا وبدنيا، كما سيملك خيارا إضافيا في وسط الملعب للتسديد من خارج المنطقة في المباريات المغلقة، رفقة أليو ديانج وعمرو السولية.

أما آخر ما يمكن إضافته إلى مميزات التعاقد الأخير، فهو تأمين القائمة مبكرا من شبح رحيل ديانج، والذي من المتوقع أن يشق طريقه باتجاه اللعب في الدوريات الأوروبية، وإذا سارت الأمور بشكل صحيح، لن يحتاج الأهلي لصفقة كبرى لتعويضه.