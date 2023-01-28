منافس الأهلي المحتمل – سياتل يتعادل ويخسر في نفس اليوم بآخر الاستعدادات الودية

السبت، 28 يناير 2023 - 20:27

كتب : FilGoal

سياتل ساوندرز

خاض فريق سياتل ساوندرز الأمريكي مباراتين وديتين اليوم السبت استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2022.

ويستعد بطل قارة أمريكا الشمالية لمواجهة الفائز من مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي في ربع النهائي يوم 4 فبراير المقبل.

ويخوض الفريق معسكرا في مدينة مارابيا الإسبانية لعودة الموسم في أمريكا ومونديال الأندية.

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وتعادل سياتل في المباراة الأولى مع فولفسبرجر النمساوي سلبيا.

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المباراة شهدت مشاركة أغلب عناصر الفريق الأساسي بقيادة ستيفان فراي الحارس والظهير الكاميروني نوهو تولو ولاعبي الوسط كريستيان رودلان وجوردان موريس والقائد الأوروجوياني نيكولاس لوديرو وفي الهجوم البيروفي روي رويدياز.

أخطر فرص اللقاء الأول جاءت عن طريق المهاجم البيروفي من ركلة حرة مباشرة تصدى لها في الدقيقة 84.

وعقب ذلك خاض الفريق مباراة ودية أخرى أمام هامربي السويدي والذي شهد مشاركة لاعب الوسط البرازيلي لأول مرة بعد تعافيه من إصابة قطع في الرباط الصليبي، وكذلك الكولومبي المخضرم فريدي مونتيرو.

واكتفى لاعب الوسط البرازيلي بالمشاركة في الـ 45 دقيقة الأولى فقط عقب تعافيه من الإصابة.

وانتهت المباراة بخسارة سياتل بنتيجة 3-2، فسجل مونتيرو هدفا في الدقيقة 39 من صناعة البرازيل هيبير بتسديدة أرضية من داخل يسار منطقة الجزاء.

وتأخر الفريق بهدفين ومن ثم عاد في النتيجة بتسديدة قوية من جورجي مينواونجو في الدقيقة 72.

وتعرض الفريق للخسارة بهدف في الدقيقة 88.

وبذلك أنهى سياتل استعداداته للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزلاندي يوم 1 فبراير المقبل في مستهل مشواره بكأس العالم للأندية.

سياتل ساوندرز كأس العالم للأندية الأهلي أوكلاند
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