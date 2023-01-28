ومن غيره؟ رزقي حمرون رجل مباراة المصري وفاركو

السبت، 28 يناير 2023 - 19:54

كتب : FilGoal

رزقي حمرون

حصد الجزائري رزقي حمرون جائزة رجل مباراة المصري وفاركو في الجولة 16 من الدوري المصري.

وانتصر فاركو على المصري بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم على استاد السويس.

وسجل الجزائري ثنائية في الدقيقة الأولى والـ 45+4 في شباك المصري قائدا فريقه للعودة لسجل الانتصارات في الدوري.

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وبات رزقي ثامن من يحصد جائزة رجل المباراة من فاركو، وهو الوحيد الذي حصدها مرتين بقميص فريقه الموسم الجاري.

ماذا قدم حمرون أمام المصري؟

دقائق: 68

أهداف: 2

تسديدات: 3

صناعة فرص محققة: 1

تمريرات صحيحة: 15 من 20

دقة تمرير: 75%

مراوغات ناجحة: 4 من 5

تدخلات دفاعية: 8

فوز بصراعات أرضية: 6 من 13

حصول على أخطاء: 1

وأصبح رزقي حمرون متخصصا في تسجيل أهداف الدوري المصري المبكرة في الثواني الأولى.

الموسم الماضي كان هو صاحب أسرع هدف في الدوري بعد مرور 26 ثانية أمام فيوتشر، وهو ما كرره اليوم أمام المصري بالتسجيل بعد 25 ثانية.

وانتصر العشري في ظهوره الأول مع فاركو قائدا الفريق لتحقيق الانتصار الثالث الموسم الجاري.

فوز هو الرابع على حسام حسن مدرب المصري خلال 21 مباراة جمعتهما في جميع المسابقات والأول منذ 2017.

وحقق فاركو فوزه الأول بعد 3 مباريات، وارتفع رصيد الفريق لـ 16 نقطة في المركز الحادي عشر.

بينما ظل رصيد المصري 20 نقطة ودون فوز للمباراة الرابعة على التوالي.

رزقي حمرون فاركو في الدوري الدوري المصري
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