100 + 15.. بيدري يقود برشلونة لحسم الصدارة في ختام الدور الأول

السبت، 28 يناير 2023 - 19:33

كتب : FilGoal

بيدري - أنسو فاتي

تغلب برشلونة على مضيفه جيرونا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب مونيسيبال دي مونتيليفي ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإسباني.

واختتم برشلونة دوره الأول بالفوز الثالث على التوالي، وذلك بفضل هدف بيدري في الدقيقة 61.

بذلك يعزز برشلونة صدارته لترتيب الدوري الإسباني برصيد 47 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد حامل اللقب الذي يلاقي ريال سوسيداد غدا الأحد في الجولة ذاتها.

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سيطر الخمول الهجومي على مجريات البداية، إذ لم تشهد الدقائق الأولى أي أحداث هامة سوى إنذار مبكر تلقاه تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة للاعتراض.

وفي الدقيقة 25 اتضح أن الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي لن يتمكن من استكمال المباراة، إثر إصابة لحقت به أثناء الركض.

وحل بيدري بدلا من ديمبيلي في الدقيقة 26، ليخوض مباراته رقم 100 بقميص النادي الكتالوني.

وكاد أنسو فاتي أن يسجل في الدقيقة 30، ولكن مرت تسديدته فوق العارضة.

وفي الدقيقة 41 حاول بيدري بتسديدة تصدى لها الحارس باولو جازانيجا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

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مع انطلاق الشوط الثاني حل جوردي ألبا بدلا من ماركوس ألونسو في صفوف برشلونة.

وفي الدقيقة 53 سدد جول كوندي كرة مرت فوق العارضة.

وأخيرا أتى الهدف في الدقيقة 61 بتوقيع البديل بيدري، بعد عرضية من البديل الثاني ألبا غالطت حارس المرمى الذي أخفق في التعامل معها لتصل إلى لاعب الوسط الإسباني الذي أسكنها الشباك الخالية.

هذا الهدف يحمل الرقم 15 لـ بيدري مع برشلونة، والمساهمة التهديفية رقم 22، حيث صنع 7 أهداف.

وفي الدقيقة 65 أدرك أرناو مارتينيز التعادل لصاحب الأرض، ولكن من وضعية تسلل وبالتالي لم يتم احتسابه.

واصل تشافي تبديلاته في الدقيقة 81 بنزول أليخاندرو بالدي بدلا من أنسو فاتي، ثم رافينيا بدلا من فرانك كيسي في الدقيقة 88.

وفي الدقيقة 95 تم طرد ميتشيل مدرب جيرونا بسبب الاعتراض على الحكم.

بذلك يعزز برشلونة صدارته لترتيب الدوري الإسباني برصيد 47 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد حامل اللقب الذي يلاقي ريال سوسيداد غدا الأحد في الجولة ذاتها.

فيما تجمد رصيد جيرونا عند 21 نقطة بالخسارة الثانية على التوالي، في المركز الثاني عشر.

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