بقيادة رجل الثواني الأولى.. فاركو ينتصر على المصري في بداية مشوار العشري

انتصر فاركو على المصري بنتيجة 2-1 في الجولة 16 من الدوري المصري في الظهور الأول لـ طارق العشري في منصب المدير الفني مع الفريق السكندري.

وسجل الجزائري رزقي حمرون ثنائية فاركو، فيما سجل إسلام عطية هدف المصري الوحيد.

وأصبح رزقي حمرون متخصصا في تسجيل أهداف الدوري المصري المبكرة في الثواني الأولى.

الموسم الماضي كان هو صاحب أسرع هدف في الدوري بعد مرور 26 ثانية أمام فيوتشر، وهو ما كرره اليوم أمام المصري بالتسجيل بعد 25 ثانية.

وانتصر العشري في ظهوره الأول مع فاركو قائدا الفريق لتحقيق الانتصار الثالث الموسم الجاري.

فوز هو الرابع على حسام حسن مدرب المصري خلال 21 مباراة جمعتهما في جميع المسابقات والأول منذ 2017.

احتفال طارق العشري بهدف رزقي حمرون أمام المصري بعد 26 ثانية من انطلاق المباراة. 📷 محمد بيومي pic.twitter.com/JeXLeIcCMH — FilGoal (@FilGoal) January 28, 2023

وحقق فاركو فوزه الأول بعد 3 مباريات، وارتفع رصيد الفريق لـ 16 نقطة في المركز الحادي عشر.

بينما ظل رصيد المصري 20 نقطة ودون فوز للمباراة الرابعة على التوالي.

























































التشكيل

قاد فرانك إيتوجا هجوم المصري بدلا من الغائب مروان حمدي.

كما عاد حسين السيد للتشكيل بعد غيابه عن المباراة الماضية.

وعاد محمد سعيد "شيكا" لحراسة مرمى فاركو في تشكيل طارق العشري الأول مع فاركو بعد غيابه عن المباراة الأخيرة لحصوله على بطاقة حمراء.

وصف المباراة

لم نحتج طويلا لمشاهدة الهدف الأول، ارتباك دفاعي في المصري في الثواني الأولى استغله الجزائري رزقي حمرون وسجل كرة قوية سكنت شباك محمود جاد في الثانية 26 من انطلاق المباراة.

الجزائري رزقي حمرون لاعب فاركو يسجل أسرع هدف على الإطلاق في النسخة الحالية من الدوري الممتاز شباك النادي المصري استقبلت الهدف بعد 26 ثانية فقط من بداية اللقاء! 📷 محمد بيومي pic.twitter.com/9CR76Krs9h — FilGoal (@FilGoal) January 28, 2023

رد المصري الأول جاء عن طريق التونسي إلياس الجلاصي لكن تسديدته تصدى لها محمد سعيد بثبات في الدقيقة 8.

وتألق محمود جاد في التصدي لتسديدة قوية من عزمي غومة من داخل منطقة الجزاء وأبعدها لركنية.

وبعد دقيقة واحدة أجرى العشري أول تغيير له اضطراريا بخروج أحمد فؤاد ومشاركة أحمد الصغيري.

رغم احتساب تسلل على فرانك إيتوجا مهاجم المصري❌ إلا أن إنقاذ أحمد عوض مدافع فاركو للكرة من على خط المرمى مذهل. 😱 📷محمد بيومي pic.twitter.com/PYtTmcuvpK — FilGoal (@FilGoal) January 28, 2023

وعاد جاد للتألق بالتصدي لتسديد رزقي حمرون الذي راوغ 3 مدافعين مستغلا التخبط، داخل منطقة الجزاء وأطلق كرة قوية أبعدها الحارس لركنية في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول سجل حمرون هدفه الثاني في اللقاء، مجهود فردي ثم تسديدة أرضية من داخل المنطقة سكنت الشباك مسجلا ثاني أهداف الفريق في المباراة.

تألق جزائري لافت 🔝 رزقي حمرون وصل لسادس أهدافه خلال الموسم الحالي بالدوري الممتاز ⭐ 📷 محمد بيومي pic.twitter.com/1sg90GRQWW — FilGoal (@FilGoal) January 28, 2023

مع بداية الشوط الثاني أجرى العميد تغييرين بمشاركة الثنائي الوافد الجديد رجب عمران وحسام جريشة بدلا من إسلام أبو سليمة وفرانك إيتوجا.

وشدد المصري من هجومه بحثا عن تقليص الفارق.

الضغط زاد ورد القائم الأيسر لفاركو تسديدة أرضية من أسامة الجزار في الدقيقة 61.

وتألق شيكا في التصدي تسديدة أسامة الجزار في الدقيقة 66.

واعتمد فاركو على المرتدات وسجل شكري نجيب الهدف الثالث بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 72.

لكن الحكم عبد العزيز السيد عاد لمراجعة تقنية الفيديو وألغى الهدف بداعي وجود خطأ على اللاعب ذاته في بداية الهجمة.

وفي الدقيقة 81 قلص المصري الفارق بعرضية من الجلاصي وتسديدة على الطائر من إسلام عطية سكنت الشباك.

وفي الأنفاس الأخيرة من المباراة أشهر عبد العزيز السيد البطاقة الحمراء المباشرة بعد العودة للـ VAR في وجه إيزي إيميكا في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع بعد عرقلة مهاجم فاركو المنفرد خارج منطقة الجزاء.

الدقائق الأخيرة لم تشهد أي جديد لتنتهي المباراة بفوز فاركو في الدوري.