بمشاركة مرموش.. فولفسبورج يخسر للمرة الأولى منذ سبتمبر

السبت، 28 يناير 2023 - 19:12

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فولفسبورج

تغلب فيردر بريمن على ضيفه فولفسبورج بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من الدوري الألماني.

وشارك الجناح المصري عمر مرموش مع فولفسبورج منذ انطلاق الشوط الثاني، حيث حل بدلا من ياكوب كامينسكي.

ولعب مرموش مباراته رقم 20 مع الفريق في جميع المسابقات، حيث سجل 4 أهداف، بينهم 3 في 18 مباراة بالدوري الألماني.

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وتقدم نيكلاس فولكروج لصاحب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 24.

ثم أضاف فولكروج الهدف الثاني في الدقيقة 77 بعد تمريرة من ميتشل فايزر.

وأخيرا قلص كيفن باريديس الفارق في الدقيقة 91.

وتلقى فولفسبورج خسارته الأولى بعد 6 انتصارات متتالية في الدوري الألماني، ليتجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز السابع.

وتأتي هذه الخسارة لتكون الأولى للفريق بعد أكثر من 4 أشهر، وتحديدا 10 مباريات في الدوري بلا هزيمة، حيث ترجع الخسارة الأخيرة إلى مواجهة يونيون برلين في الثامن عشر من سبتمبر الماضي.

فيما رفع بريمن رصيده إلى 24 نقطة في المركز العاشر.

عمر مرموش فولفسبورج الدوري الألماني
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