تشكيل بايرن - ساني وكومان على الجناحين في مواجهة بطل الدوري الأوروبي

السبت، 28 يناير 2023 - 18:55

كتب : FilGoal

ليروي ساني - بايرن ميونيخ وبرشلونة

أعلن يوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونيخ تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه أينتراخت فرانكفورت ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من الدوري الألماني.

ويفتتح حامل لقب البوندسليجا منافسات الدور الثاني بمواجهة حامل لقب الدوري الأوروبي.

وجاء تشكيل البافاري كالتالي:

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حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: جوسيب ستانيسيتش - دايو أوباميكانو - ماتيس دي ليخت - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: جوشوا كيميتش - ليروي ساني - توماس مولر - جمال موسيالا - كينجسلي كومان

خط الهجوم: إريك ماكسيم تشوبو موتينج

البدلاء: سفين أولريتش - بول فانر - دالي بليند - سيرج جنابري - رايان جرافينبرش - بنجامين بافار - أريون إبراهيموفيتش - مارسيل سابيتزر - ماتي تيل

ويغيب عن صفوف البافاري ليون جوريتسكا ولوكاس هيرنانديز وساديو ماني ومانويل نوير وبونا سار بداعي الإصابة، فيما يغيب نصير مزراوي لظروف صحية.

ويحتل بايرن ميونيخ صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 36 نقطة، بفارق الأهداف عن يونيون برلين ونقطة عن لايبزج ونقطتين عن فرايبورج، وجميعهم قد لعبوا مبارياتهم في الجولة الحالية بالفعل.

وفاز يونيون برلين على هرتا برلين 2-0، فيما فاز لايبزج على شتوتجارت 2-1، وفاز فرايبورج على أوجسبورج 4-1.

بايرن ميونيخ الدوري الألماني فرانكفورت
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