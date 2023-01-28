الأهلي يعلن ضم قندوسي من وفاق سطيف

السبت، 28 يناير 2023 - 18:46

كتب : أحمد الخولي

أحمد قندوسي - الأهلي

أعلن النادي الأهلي ضم الجزائري أحمد قندوسي قادما من وفاق سطيف لمدة 4 مواسم ونصف.

وأوضح الأهلي عبر موقعه الرسمي: "أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، انضمام أحمد قندوسي، لاعب نادي وفاق سطيف الجزائري، إلى صفوف الأهلي، لمدة أربع سنوات ونصف السنة".

وأضاف "التنسيق الكامل مع محمود الخطيب، رئيس النادي، تم إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية، مع نادي وفاق سطيف، في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين الناديين الشقيقين".

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وكتب النادي الجزائري عبر حسابه على "فيسبوك" قبل قليل: " يعلن نادي وفاق سطيف عن التوصل الى اتفاق نهائي لانتقال اللاعب أحمد قندوسي إلى نادي الأهلي المصري".

وأضاف "كما تتقدم إدارة النادي بالشكر للاعب على كل ما قدمه للفريق وتتمنى له التوفيق في مشواره الكروي".

ويشغل قندوسي مركزي لاعب الوسط وصانع ألعاب وكذلك لعب من قبل كلاعب وسط أيسر.

وقال مصدر من وفاق سطيف لـFilGoal.com في وقت سابق: "اللاعب سينهي مشاركته في بطولة أمم إفريقيا للمحليين وسيلحق ببعثة الفريق في المغرب للمشاركة في مونديال الأندية".

وانطلقت البطولة في الجزائر يوم 13 يناير الماضي وستقام المباراة النهائية يوم 4 فبراير.

وقاد صاحب الـ23 عاما منتخب الجزائر للمحليين للفوز على نظيره الإيفواري بهدف دون رد ضمن ربع نهائي المسابقة.

وشارك قندوسي مع وفاق سطيف في 122 مباراة وسجل 22 هدفا وصنع 19 آخرين.

ويملك الأهلي في وسط الملعب الرباعي، حمدي فتحي والمالي أليو ديانج وعمرو السولية ومروان عطية المنضم حيدثا لصفوف الفريق قادما من الاتحاد.

وبات الجزائري رابع صفقات الأهلي الشتوية بعد مروان عطية وخالد عبد الفتاح والتونسي محمد الضاوي "كريستو".

ويستعد الأهلي لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزلاندي يوم 1 فبراير المقبل في مستهل مشواره بكأس العالم للأندية.

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