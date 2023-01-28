الأهلي يعلن ضم قندوسي من وفاق سطيف

وأوضح الأهلي عبر موقعه الرسمي: "أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، انضمام أحمد قندوسي، لاعب نادي وفاق سطيف الجزائري، إلى صفوف الأهلي، لمدة أربع سنوات ونصف السنة".

وأضاف "التنسيق الكامل مع محمود الخطيب، رئيس النادي، تم إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية، مع نادي وفاق سطيف، في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين الناديين الشقيقين".