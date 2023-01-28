تشكيل إنتر - ليس لوكاكو.. شريك آخر لـ مارتينيز في مواجهة كريمونيسي

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه كريمونيسي.

وتقام المباراة ضمن منافسات الأسبوع العشرين من الدوري الإيطالي، إذ يبدأ بها النيراتزوري الدور الثاني من الكالتشيو.

وانتهت المباراة الأولى التي جمعت الفريقين بفوز إنتر 3-1 ضمن منافسات الأسبوع الرابع.

وجاء تشكيل إنتر كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ماتيو دارميان - فرانشيسكو أتشيربي - أليساندرو باستوني

خط الوسط: دينزل دومفريس - روبرتو جاليارديني - هاكان تشالهان أوجلو - هنريك مخيتاريان - فيديريكو ديماركو

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - إدين دجيكو

ويتواجد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو على مقاعد البدلاء.

ويغيب عن صفوف إنتر كل من المدافع ميلان شكرينيار ولاعب الوسط نيكولو باريلا للإيقاف، فيما يغيب لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والحارس سمير هاندانوفيتش بداعي الإصابة.

ويحتل الأفاعي المركز الرابع برصيد 37 نقطة، بفارق 13 نقطة عن المتصدر نابولي.