قائمة بيراميدز - غائبان فقط.. القوة الهجومية كاملة لمواجهة سيراميكا
السبت، 28 يناير 2023 - 18:19
كتب : بسام أبو بكر
أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة مباراة الفريق ضد سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري الممتاز.
ويحل سيراميكا ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري.
وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر
خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - عبد الله مجدي - أحمد فتحي - محمد حمدي
خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر
خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف
ويغيب عن قائمة المباراة كل من أسامة جلال بسبب الإيقاف وكريم حافظ بسبب الإصابة.
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