كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي.. القنوات الناقلة

يستعد الأهلي لافتتاح مشاركته في كأس العالم للأندية بمواجهة أوكلاند سيتي في الدور التمهيدي من البطولة المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل.

ويلعب الأهلي في البطولة للمرة الثامنة في تاريخه، حيث يشارك هذه المرة بعد ان حل وصيفا لقارة إفريقيا بعد إقامة البطولة في المغرب وفوز الوداد باللقب وهو ما منع تواجد الرجاء في المسابقة حيث تنص القواعد على عدم لعب فريقين من نفس البلد في نفس النسخة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء 1 فبراير.

ويلعب اللقاء على استاد ابن بطوطة في طنجة.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويذاع اللقاء عبر قناة الرياضية المغربية بعد إعلانها عن إذاعة البطولة.

ومن المنتظر إذاعة البطولة أيضا عبر قنوات SSC السعودية على تطبيق شاهد.

وحال فوز الأهلي بالمباراة سيواجه سياتل ساوندرز الأمريكي.

مشوار الأهلي

الأهلي × سيتل ساوندرز الأمريكي يوم 4 فبراير في ربع النهائي حال الفوز على أوكلاند سيتي.

ستلعب المباراة وقتها في السابعة والنصف مساء.

الأهلي × ريال مدريد يوم 8 فبراير في نصف النهائي حال تخطي عقبة ربع النهائي.

تقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب مباراتي النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع في 11 فبراير المقبل.

وستقام في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

الأندية المشاركة

ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا

فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية

سياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية

أوكلاند سيتي المتأهل عن قارة أستراليا (أوقيانوسيا)

الوداد (المستضيف)

الأهلي (وصيف دوري أبطال إفريقيا)

الهلال ممثل آسيا.

وستقام بطولة كأس العالم للأندية 2022 في المغرب بمدينتي الرباط وطنجة.

ويقام الدور نصف النهائي في بملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة.

على أن تقام المباراة النهائية في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط..