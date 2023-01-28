اضطراريا.. بيدري يخوض المباراة رقم 100 مع برشلونة

اضطراريا، وصل بيدري نجم وسط برشلونة إلى رقم مميز في مسيرته مع النادي الكتالوني.

جاء ذلك بمشاركته أمام جيرونا في المباراة التي تقام على ملعب مونيسيبال دي مونتيليفي، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإسباني.

ووصل بيدري إلى مشاركته رقم 100 بقميص برشلونة.

ولم يكن نجم الوسط في التشكيل الأساسي للفريق، ولكنه حل بديلا في الدقيقة 26 إثر إصابة الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وانضم بيدري إلى صفوف النادي الكتالوني في صيف 2019 قادما من لاس بالماس مقابل 17.5 مليون يورو، وقضى موسما على سبيل الإعارة في فريقه السابق.

وبدأ النجم البالغ من العمر 20 عاما مسيرته الفعلية مع برشلونة في 2020، ويخوض حاليا موسمه الثالث مع النادي.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة من 17 مباراة، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد حامل اللقب.